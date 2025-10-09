सूरत में कॉलेज छात्र की हत्या, चाकुओं से गोदकर मार डाला; 3 पकड़े गए

गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कॉलेज छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा है।

गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कॉलेज छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को पकड़ा है। इसमें एक बालिग है और दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इन लड़कों के बीच जर्सी के रंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्साए लड़कों ने कॉलेज छात्र की हत्या कर दी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने वयस्क आरोपी को एक दिन की पुलिस हिरासत में जबकि अन्य दो नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को आश्रय गृह भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अल्पेश चौहान अमरोली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। यहां वो बीए सेकंड ईयर का छात्र था। पुलिस ने बताया कि अल्पेश अपने दोस्त जय सोलंकी और एक नाबालिग लड़के के साथ कोसाड की एक दुकान पर जा रहा था। इस दौरान बाइक से आए लड़कों ने उनकी बाइक रोक ली और अल्पेश पर चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू से हमला कर अल्पेश को घायल करने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद स्थानाीय लोगों ने मिलकर अल्पेश को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अल्पेश को मृत घोषित कर दिया।

अल्पेश के दोस्त जय सोलंकी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जय का आरोप है कि लगभग एक हफ्ते पहले अल्पेश और आरोपियों के बीच जर्सी के रंग को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद से ही आरोपी उसको मारने के लिए तलाश कर रहे थे और मंगलवार को मौका मिलने के बाद घटना को अंजाम दिया।