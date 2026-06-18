NEET री-एग्जाम से पहले छात्र ने की आत्महत्या, छठे फ्लोर की बालकनी से कूदा
अहमदाबाद के त्रागड में 17 वर्षीय छात्र ने सोसाइटी के छठे फ्लोर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने 3 मई को नीट एग्जाम दिया था और वह 21 जून को नीट री-एग्जाम भी देने की तैयारी कर रहा था।
नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून को आयोजित होने जा रहा है। एग्जाम से पहले ही गुरुवार सुबह अहमदाबाद के त्रागड में 17 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्र मां और 13 वर्षीय भाई के साथ रह रहा था, जबकि उसके पिता पेशे से वकील हैं पत्नी से अलग होने के बाद सूरत में रहते हैं।
छात्र ने कथित तौर पर बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। छात्र ने बिल्डिंग की छठे फ्लोर की बालकनी से छलांग लगाई। इसके बाद आनन-फानन में छात्र को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं छात्र किसी मानसिक दबाव में था परिवार ने इससे भी साफ इनकार किया है।
'गंभीर चोटों की वजह से हुई मौत'
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एल डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डीवी राणा ने बताया कि छात्र की मौत बिल्डिंग से गिरने के बाद लगी गंभीर चोटों की वजह से हुई। सोसाइटी में ही रहने वाले एक शख्स ने छात्र को गंभीर हालत में नीचे पड़े हुए देखा था। इस दौरान उसने देखा कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, तो उसने तुरंत एंबुलेंस बुला ली और अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'
डीवी राणा ने आगे कहा ‘छात्र के मामा ने बताया कि वह दोबारा नीट एग्जाम देने वाला था। उसने पिछला नीट एग्जाम भी दिया जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। उसे उम्मीद थी की वह अच्छा स्कोर करेगा। उसने किसी तरह के दबाव की बात नहीं कही थी।’
देहरादून में युवती ने की आत्महत्या
आपको बता दें कि नीट एग्जाम से पहले आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 23-वर्षीय एक युवती ने यहां पटेल नगर स्थित अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृत महिला की पहचान रिया कुमारी के रूप में हुई है। रिया ने भी 3 मई को नीट एग्जाम दिया था। रिया अपने घर में सेकेंड फ्लोर पर स्थित कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिथा था कि ‘बोझ बनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए! इसमें किसी की गलती नहीं है, सिवाय मेरी अपनी नाकाबिलियत के। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे माफ कर देना।’
21 जून के लिए तैयारी कर रहे छात्र
आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को हुए नीट एग्जाम को रद्द कर दिया था और इसके बाद 21 जून को री-नीट एग्जाम करवाया जा रहा है।
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