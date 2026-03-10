जिम जाने वाली युवतियों को धोखेबाजों से बचाने सूरत पुलिस की नई गाइडलाइंस, जरूरी किए यह सब काम
पुलिस ने बताया कि हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें ट्रेनर ने महिला सदस्यों के फोन नंबर लिए, उन्हें पर्सनल मैसेज भेजे और बाद में उन पर रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाला। जिसके बाद पुलिस ने यह नई गाइडलाइन जारी की।
गुजरात में सूरत शहर की पुलिस ने जिम जाने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें कथित रूप से लव जिहाद से बचाने के लिए जिम संचालकों के लिए कुछ नई सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नए और कड़े नियमों के तहत अब ट्रेनरों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पुलिस ने यह कदम हाल ही में इससे जुड़ी कुछ शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ जिम ट्रेनर महिला सदस्यों के मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।
ऐसी शिकायतों के बाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने वेसु, पिपलोद, रांदेर, अडाजन और पाल समेत शहर के कई इलाकों के जिम संचालकों के साथ बैठक की और इस बारे में सख्त गाइडलाइंस जारी कीं। इस बारे में जानकारी देते हुए DCP राजदीपसिंह नकुम ने कहा कि अब जिम संचालकों के लिए ट्रेनरों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा।
ट्रेनरों को काम पर रखने से पहले करनी होगी जांच
उन्होंने कहा कि जिम मालिकों को ट्रेनरों को काम पर रखने से पहले उनकी पहचान, पिछला रिकॉर्ड और आचरण की भी पूरी तरह से जांच करनी होगी। साथ ही, चेतावनी दी कि किसी भी लापरवाही पर मैनेजमेंट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जिम संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिम फिटनेस सेंटर ही रहने चाहिए और उन्हें युवतियों को परेशान करने या गलत कामों की जगह नहीं बनना चाहिए।
लगाने होंगे वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे
इसके साथ ही पुलिस ने जिम संचालकों को जिम में वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी दोनों सुविधाओं वाले CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इससे ट्रेनरों और महिला सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत पर नजर रखने और अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसे वेरिफाई करने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि फुटेज होने से पुलिस टीमें समय-समय पर उसकी जांच भी कर सकती हैं।
कई शिकायतें सामने आने के बाद उठाया कदम
पुलिस ने बताया कि हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें ट्रेनर ने महिला सदस्यों के फोन नंबर लिए, उन्हें पर्सनल मैसेज भेजे और बाद में उन पर रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाला। सूरत पुलिस द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अंतर्गत जिम ट्रेनरों द्वारा महिला सदस्यों को पर्सनल मैसेज भेजने पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ट्रेनर और जिम ऑपरेटर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
समय-समय पर फीडबैक लेती रहेगी पुलिस
पुलिस ने समय-समय पर जिमों में औचक निरीक्षण करने और बुजुर्गों के साथ ही अन्य सदस्यों से फीडबैक लेने की बात भी कही है। पुलिस डीसीपी नकुम ने चेतावनी दी कि अगर छेड़छाड़, ब्लैकमेल या जबरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश जैसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी पाई जाती है, तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जिम और उनके स्टाफ का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाने पर भी विचार कर रही है, हालांकि पुलिस की इस तरह की सख्ती बरते जाने की तैयारियों को देखते हुए शहर के जिम ऑपरेटरों ने चिंता भी जताई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
