गुजरात में ताउते से हजारों घरों को पहुंचा नुकसान, 13 मौतें, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया हवाई सर्वे

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दमन दीव में ताउते तूफान से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करते हुए जायजा लिया। उन्होंने दीव, ऊना, जाफराबाद और महुवा जैसे इलाकों में ताउते से हुए नुकसान का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ताउते तूफान से हुए नुकसान और तैयारियों को लेकर अहमदाबाद में एक मीटिंग भी की। पीएम मोदी बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे और ताउते से हुए नुकसान और हालात का जायजा लिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी की इस दौरान अगवानी की। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ट्वीट किया, 'पीएम नरेंद्र मोदी अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों में ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे।'

इससे पहले मंगलवार को गुजरात के सीएमओ ने बताया था कि हवाई सर्वे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक मीटिंग भी करेंगे। इस बैठक में वह ताउते से पैदा हुए हालात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद सोमवार देर रात ताउते तूफान गुजरात के तट पर पहुंचा था। गुजरात के ऊना और गिर सोमनाथ में चक्रवात के चलते बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं भीषण तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ तक उखड़ कर गिर पड़े। गुजरात के अलावा राजस्थान, यूपी और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ताउते चक्रवात का असर देखने को मिला है।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi holds a review meeting in Ahmedabad, to assess the situation and damage caused by #CycloneTauktae. CM Vijay Rupani also present among other officials.



PM conducted an aerial survey of cyclone-affected areas of Gujarat & Diu, earlier today. pic.twitter.com/Qtjme5aCSr