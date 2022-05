जेल से छूटने के बाद और आक्रामक हुए मेवानी, दलितों के समर्थन में गुजरात बंद की चेतावनी

मेवानी ने कहा कि वह उस ट्वीट को कभी नहीं हटाएंगे जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने पीएम से सांप्रदायिक अशांत क्षेत्रों में शांति की अपील करने के अलावा कुछ नहीं कहा था।

Himanshu Jha एजेंसी,अहमदाबाद। Wed, 04 May 2022 09:47 AM

