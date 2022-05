भूकंप के लगातार 2 झटकों से कांपा गुजरात का गिर सोमनाथ, घरों से बाहर भागे लोग; कोई हताहत नहीं

गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (आईएसआर) ने कहा कि 4.0 तीव्रता का पहला भूकंप सुबह 6.58 बजे दर्ज किया गया, जिसका केंद्र तलाला गांव से 13 किमी उत्तर-पूर्वोत्तर में था।

