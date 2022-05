गुजरात: 3 दिन की छुट्टी पर भेजे गए BJP कार्यकर्ता, नेता बोले- परिवार के साथ समय बिताएं

गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल कार्यकर्ताओं से राज्य के चुनाव से पहले अपने परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आराम के लिए कहने की भी घोषणा की।

Tue, 03 May 2022

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,गांधीनगर

