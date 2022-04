हिंदी न्यूज़ गुजरात इधर अरविंद केजरीवाल गुजरात से लौटे, उधर भाजपा में शामिल हो गए करीब 150 AAP नेता

इधर अरविंद केजरीवाल गुजरात से लौटे, उधर भाजपा में शामिल हो गए करीब 150 AAP नेता

दो दिनों के गुजरात दौरे पर केजरीवाल और मान बड़े रोड शो में शामिल हुए। साथ ही वे गांधी आश्रम भी गए और चरखा चलाया। इसके अलावा दोनों आप नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के साथ बैठकें की।

लाइव हिंदुस्तान,गांधीनगर Nisarg Dixit Tue, 05 Apr 2022 01:15 PM

