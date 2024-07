60 साल की महिला को कार से मारी टक्कर, फिर डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा; मौत

गुरुवार रात को राजकोट में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक कार चालक ने वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद महिला को डेढ़ किलोमीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है।

Mohammad Azam Fri, 12 Jul 2024 06:03 PM एएनआई,राजकोट