Stock Market 565 Crore cyber fraud in One Year in gujarat Duped Investors over 13 thousand complaints
शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर एक ही राज्य से सालभर में 565 करोड़ की ठगी

शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर एक ही राज्य से सालभर में 565 करोड़ की ठगी

संक्षेप:

Cyber Fraud: शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर गुजरात में सालभर में 565 करोड़ की ठगी की गई। प्रति शिकायत औसतन 83 हजार की ठगी की गई। 13 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं।

Dec 30, 2025 09:43 am IST
Cyber Fraud: शेयर बाजार और ऑनलाइन निवेश में ज्यादा मुनाफे का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने एक ही राज्य से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी कर ली। देश में सबसे तेजी से बढ़ते निवेशक राज्यों में शामिल गुजरात में साल 2025 के पहले 11 महीनों में निवेश को लेकर 564.77 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई। यह ठगी 13,122 मामलों में सामने आई है।

गुजरात मई 2025 में एक करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशकों वाला देश का तीसरा राज्य बना था। विशेषज्ञों का मानना है कि यही बड़ा निवेशक आधार साइबर ठगों के लिए सबसे बड़ा शिकार क्षेत्र बन गया।

चौंकाने वाले आंकड़े

आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में दर्ज कुल 1.61 लाख साइबर ठगी शिकायतों में लोगों को 1,334 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसमें से करीब 42 प्रतिशत ठगी केवल निवेश घोटालों से जुड़ी है। एक साइबर क्राइम अधिकारी ने बताया, “गुजरात में निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठगी का शिकार होने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन वे कई-कई लाख रुपये निवेश कर देते हैं और तब जाकर उन्हें ठगी का अहसास होता है।”

प्रति शिकायत औसतन 83 हजार की ठगी

शिकायतों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में प्रति शिकायत औसतन 82,884 रुपये की ठगी हुई। हालांकि, ठगी के प्रकार के अनुसार नुकसान में भारी अंतर देखा गया।

गुजरात में साइबर ठगी

एक नजर राज्य में साइबर ठगी के अलग-अलग प्रकारों पर-

डिजिटल अरेस्ट स्कैम

इस तरह की ठगी में प्रति मामले औसतन 15.46 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। ठगों ने खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल किया और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया।

निवेश घोटाले

निवेश से जुड़ी ठगी में प्रति मामले औसतन 4.34 लाख रुपये की चपत लगी है। इसमें शेयर बाजार, क्रिप्टो या ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से मोटी रकम निवेश कराई गई।

वीजा फ्रॉड

वीजा और विदेश नौकरी से जुड़े मामलों में औसतन 3.34 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ठगों ने फर्जी ओवरसीज जॉब ऑफर, नकली दस्तावेज और सेटलमेंट के नाम पर चरणबद्ध तरीके से पैसे ऐंठे।

इंश्योरेंस और टास्क फ्रॉड

इस तरह के प्रति मामलों में औसतन 1.5 से 1.8 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। इंश्योरेंस फ्रॉड में फर्जी पॉलिसी या क्लेम का झांसा दिया गया, जबकि टास्क फ्रॉड में छोटे ऑनलाइन काम के बदले पैसे देने का लालच देकर रकम हड़पी गई।

कूरियर फ्रॉड

सबसे कम नुकसान कूरियर फ्रॉड में दर्ज हुआ है, जहां फर्जी पार्सल या डिलीवरी के नाम पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करवाकर छोटी-छोटी रकम की ठगी की गई।

डॉक्टर, कारोबारी और पढ़े-लिखे लोग भी फंसे

पुलिस के अनुसार, इन ठगी के शिकार केवल आम लोग नहीं, बल्कि कारोबारी, कॉर्पोरेट अधिकारी, डॉक्टर और शिक्षित निवेशक भी शामिल हैं। एक मामले में, गुजरात के गांधीनगर से ट्रांसफर हुई रकम एक महिला के खाते में पाई गई, जो एक लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से बने ग्रुप से जुड़ी थी। महिला ने 4 लाख रुपये निवेश किए, लेकिन बाद में उसकी बेटी ने यूके से उसे ठगी की चेतावनी दी। जब पैसे निकालने की कोशिश की गई, तो केवल 2 लाख रुपये ही वापस मिल सके।

साइबर ठगी का नया ट्रेंड

जांच एजेंसियों के मुताबिक, साइबर ठग अब व्हाट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली निवेश सलाह और नामी निवेश प्लेटफॉर्म जैसे दिखने वाले ग्रुप बनाकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं, जहां ज्यादा मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया जाता है और बाद में रकम हड़प ली जाती है।

