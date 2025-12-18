अहमदाबाद में SUV ने स्कूटर को उड़ाया; लोग लगाते रहे अंदाजा, पुलिस ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई
एक्सीडेंट का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें नजर आ रहा है कि स्कूटर को टक्कर मारने वाली हुंडई क्रेटा कार के चालक ने हादसे से पहले दोपहिया को सामने देखकर अपने वाहन को धीमा करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वह हादसे को होने से नहीं रोक सके।
इन दिनों सोशल मीडिया पर सड़क दुर्घटना का एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार SUV सड़क पार कर रहे एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मारती नजर आ रही है। जिसके बाद ना केवल स्कूटर पर सवार दो शख्स गिरकर घायल हो जाते हैं, बल्कि इस टक्कर के बाद सड़क पर रगड़ते हुए जा रहे उस स्कूटर की चपेट में आने से वहां खड़े एक युवक को भी चोट लग जाती है। 16 दिसंबर (मंगलवार) को हुए इस एक्सीडेंट के वीडियो को कई सोशल मीडिया हैंडल पर गुजरात के अहमदाबाद शहर का बताकर वायरल किया जा रहा है, हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने गुरुवार को इस वीडियो की सच्चाई बताई।
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले एक यूजर को जवाब देते हुए अहमदाबाद पुलिस ने वीडियो के कमेंट में जाकर जवाब दिया और वीडियो की सच्चाई बताते हुए लिखा, 'वीडियो में बताई गई घटना अहमदाबाद, गुजरात की नहीं है। हम आपको बताते हैं कि यह घटना आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कांकिपाडु मंडल में नेपल्ली सेंटर में हुई थी।'
सीसीटीवी वीडियो में दिखा हादसा
इस दुर्घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें नजर आ रहा है कि स्कूटर सवार ने बिना यह देखे कि सड़क के दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही है, राइट टर्न ले लिया। इस दौरान सामने से आ रही हुंडई क्रेटा कार के चालक ने हादसे से पहले दोपहिया को सामने देख अपने वाहन को धीमा करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वह हादसे को होने से नहीं रोक सका। हालांकि स्कूटर से टकराने के बाद वाहन चालक ने कार को रोका और उतरकर घायलों का हाल पूछा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर चालक अपने स्कूटर के साथ कई मीटर तक घिसटता चला गया। जबकि पीछे बैठा व्यक्ति कुछ मीटर हवा में उछल गया।
यूजर्स ने कमेंट्स कर अंदाजा लगाया कौन है दोषी?
हालांकि यह वीडियो गुजरात का ना होकर आंध्र प्रदेश का निकला हो, लेकिन वीडियो देखकर लोग अपने-अपने हिसाब से इस घटना के लिए SUV सवार और स्कूटर सवार को दोषी बता रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा, 'एक तो भीड़भाड़ वाला क्षेत्र, ऊपर से ओवरस्पीडिंग और फिर अंधे की तरह सड़क पार करना—जो हुआ सही हुआ। वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सड़क पर ऐसी लापरवाही का यही अंजाम होता है।'
एक अन्य यूजर ने इस वीडियो को शेयर करने वाले से कहा, 'तेज रफ्तार कार तो आपने लिख दिया। लेकिन वो स्कूटी वाला बिना दाएं-बाएं देखे रॉन्ग साइड घुसा दिया वो नहीं दिखा? कार क्या 30 की स्पीड से चलनी चाहिए? रोड क्रॉस करने का कॉमन सेंस नहीं उसे।'
एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हर कोई हमेशा कार को ही दोष क्यों देता है? 90% स्कूटर सवार की गलती रहती है।' एक अन्य यूजर ने स्कूटर सवार की गलती बताते हुए लिखा, 'कोई हेलमेट नहीं, हाईवे पर आने वाले वाहन के बारे में नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना की मैं तो जाउंगा, कार वाला धीरे चलेगा, मैं क्यों?'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'गलती तो दोनों की ही है.. बिना डिवाइडर वाली जगह पर कार वाले को इतना तेज नहीं चलना चाहिए.. स्कूटी वाला तो महान था ही तभी तो बिना देखे उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की....अंजाम सामने है'
