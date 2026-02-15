Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

गुजरात में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गई, महिला समेत 3 की मौत

Feb 15, 2026 06:22 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share Share
Follow Us on

गुजरात के राजकोट में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

गुजरात में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गई, महिला समेत 3 की मौत

गुजरात के राजकोट में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दो हिस्सों में बंट गई।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना शहर के एक रेलवे ब्रिज पर हुई। टक्कर के बाद कार के पुर्जे सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सुचारु कराया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कार में चार लोग सवार थे- तीन युवक और एक युवती। हादसे में मुस्कान बगड़ा और अरुण वाला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, जयदीप चौहान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चौथे यात्री अमित परमार गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में 3 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत, क्या बोले अधिकारी?
ये भी पढ़ें:मेरे पास 30 करोड़ नहीं शायद 300 करोड़ होगा... अपनी संपत्ति पर बोले निशिकांत दुबे
ये भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं, उनसे क्या सवाल पूछोगे? निशिकांत दुबे
ये भी पढ़ें:गला रेतकर छाती पर करता रहा वार… शिवरात्री पर मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी अधिक थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी की जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Gujarat Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;