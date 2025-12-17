Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़special train will run gujarat to tamil nadu stops at these stations see full route and timings
गुजरात से इस राज्य के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 स्टेशनों पर होंगे स्टॉप; जानिए पूरा रूट

गुजरात से इस राज्य के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 स्टेशनों पर होंगे स्टॉप; जानिए पूरा रूट

संक्षेप:

गुजरात से तमिलनाडु के बीच ट्रेन का सफर अब और सुहाना होने जा रहा है। पश्चिम रेलवे वलसाड - वेलांकन्नि के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09047 की बुकिंग 18 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

Dec 17, 2025 01:19 pm ISTPraveen Sharma वडोदरा, वार्ता
share Share
Follow Us on

गुजरात से तमिलनाडु के बीच ट्रेन का सफर अब और सुहाना होने जा रहा है। पश्चिम रेलवे वलसाड - वेलांकन्नि के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन महाराष्ट्र होते हुए वेलांकन्नि पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09047 की बुकिंग 18 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को एडजस्ट करने के उद्देश्य से गुजरात के वलसाड से वेलांकन्नि स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है।

ये भी पढ़ें:4 राज्यों में गुजरेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर ठहराव; देखें रूट

ट्रेन संख्या 09047/09048 वलसाड - वेलांकन्नि स्पेशल (02 फेरे):- ट्रेन संख्या 09047 वलसाड-वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से शनिवार, 20 दिसंबर को शाम 5:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा सोमवार को 07:30 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09048 वेलांकन्नि - वलसाड स्पेशल वेलांकन्नि से सोमवार, 22 दिसंबर को रात 10:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार दोपहर 01:30 बजे वलसाड पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:रेल यात्रियों को गुड न्यूज, इस रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ये 4 और एक्सप्रेस ट्रेनें

इन स्टेशनों पर रुकेगी

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वापी, वसई रोड, कल्याण, लोनावला, पुणे, सोलापुर, कलबुरगि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अदोनि, गुंतकल, गूटी, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कडप्पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, कडलूर पोर्ट, चिदम्बरम, मयिलाडुतुरै, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।