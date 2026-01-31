गुजरात से अयोध्या तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, कई राज्यों से गुजरेगी; देखें रूट-स्टॉप-किराया और टाइमिंग
रेलवे ने गुजरात में सूरत के उधना स्टेशन से अयोध्या के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के चलने के बाद कोटा रेल मंडल के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।
रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से गुजरात में सूरत के उधना स्टेशन से अयोध्या कैंट के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के चलने के बाद कोटा रेल मंडल के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वीकली स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है।
ट्रेन में थर्ड एसी-स्लीपर और जनरल कोच लगे
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन 10 फरवरी से 25 मार्च के बीच दोनों दिशाओं में अपने 7-7 फेरे पूरे करेगी। ट्रेन के आने-जाने की पूरी जानकारी सोशल मीडिया के जरिये यात्रियों तक पहुंचाई जा रही है। इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोच लगाए गए हैं।
उधना से चलने का समय
यह वीकली स्पेशल ट्रेन संख्या 09097 सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से अयोध्या कैंट तक चलेगी, जो कि 10 फरवरी से 24 मार्च के बीच चलेगी। ट्रेन उधना जंक्शन से सुबह 6:45 पर रवाना होगी और शाम को 6:10 पर कोटा पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन सुबह 11:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी।
अयोध्या से दोपहर में होगी रवाना
वहीं वापसी में यह ट्रेन 11 फरवरी से 25 मार्च के बीच चलेगी, जो कि 09097 अयोध्या कैंट से उधना जंक्शन के बीच चलेगी। ये ट्रेन दोपहर 1:30 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी इसके बाद अगले दिन सुबह 5:40 पर कोटा पहुंचेगी और शाम 5:30 पर उधना रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी।
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यह ट्रेन रास्ते में भरूच, बड़ोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशन रुकेगी।
कितना होगा किराया
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कोटा से उधना का किराया स्लीपर का 500 रुपये और थर्ड एसी का 1320 रुपये का रखा गया है। वहीं अयोध्या कैंट का किराया 560 रुपये स्लीपर और थर्ड एसी का 1485 रुपये है।
रिपोर्ट : योगेंद्र महावर
