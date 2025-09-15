मां आधी रात को किसी से बात करती थी; दोनों बेटों ने कर डाली हत्या
गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां दो बेटों ने मिलकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना शनिवार को नखत्राणा तालुके के नाना काडिया गांव की है।
गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां दो बेटों ने मिलकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना शनिवार को नखत्राणा तालुके के नाना काडिया गांव की है। बेटों को शक था कि मां का किसी अन्य शख्स से अवैध संबंध है और इसी शक के चलते उन्होंने बेरहमी से अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात को अंजाम दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद दोनों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की शिकायत महिला के पिता ने की है। उन्हें किसी ने आकर बताया कि उनके नातियों ने मां की गला घोंटकर हत्या कर दी है। उन्होंने घर जाकर देखा तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और उसके गले पर निशान भी थे।
पुलिस के मुताबिक बेटों ने अपने कबूलनामे में आरोप लगाया है कि उनकी मां देर रात तक किसी ने बात करती थी और घर के कामों पर भी ध्यान नहीं देती थी। आधी रात को मां को किसी से बात करते हुए देकखर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उनकी हत्या कर दी।
पुलिस ने बताया कि महिला की शादी 20 साल पहले एक पशुपालक से हुई थी। घटना के समय काम पर गया हुआ था। कुछ समय से महिला ने अपने पति से भी दूरी बना ली थी जिसकी वजह से बेटों का शक और भी बढ़ गया। बताया जा रहा है कि शनिवार आधी रात को मां की हत्या करने के बाद दोनों भाई खेत पर ही रहे और सुबह तक सोते रहे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।