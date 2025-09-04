मेरे लिए दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ रही; गुजरात में बेटे ने पीट-पीटकर कर दी मां की हत्या

गुजरात के अहमदाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक शख्स ने अपनी शादी को लेकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात को घाटेलोडिया इलाके की है जहां एक शख्स का शादी का जुनून इतना बढ़ गया कि उने मां को मुक्के मार-मार के मौत के घाट उतार दिया।

गुजरात के अहमदाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक शख्स ने अपनी शादी को लेकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात को घाटेलोडिया इलाके की है जहां एक शख्स का शादी का जुनून इतना बढ़ गया कि उने मां को मुक्के मार-मार के मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान 31 साल के व्रज कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक उसने सिर्फ इस बात से नाराज हो कर अपनी मां पर मुक्के बरसा दिए कि उसकी माता-पिता उसके लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेटा अपनी 55 साल की मां को तब तक घूंसे मारता रहा, जब तक वे बेहोश नहीं हो गईं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामले की शिकायत उसकी छोटी बहन ने की। शिकायत पर सोला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्रद को गिरफ्तार कर लिया।

व्रज 2018 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा चला गया था। उसने पढ़ाई की, पार्ट-टाइम नौकरी की और इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद लौट आया। यहां उसके माता-पिता और 25 साल की बहन नक्षी रहते थे। व्रज के पिता गांधीनगर के एक होटल में मैनेजर हैं। पुलिस के मुताबिक व्रज आए दिन हिंसक हो जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक सोला इंस्पेक्टर के एन भुखन ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में वह अपनी मां पर चार-पांच बार हमला कर चुका था। जानलेवा हमले से ठीक दो दिन पहले, उसकी अपनी बहन से लड़ाई हुई थी। एक अन्य झगड़े के समय उसने अपनी बहन पर स्टील की बोतल भी फेंकी थी। हालांकि, परिवार ने कभी पुलिस से संपर्क नहीं किया।