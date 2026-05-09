प्रेमिका को मारकर घर में दफना दिया, 34 साल तक छिपा रहा राज; अहमदाबाद में फिल्मी खुलासे के बाद 2 गिरफ्तार
अहमदाबाद में 34 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बेटे की प्रेमिका की हत्याकर घर के कुएं में दफना दिया था।
इंसान अपराध करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करता है और कई बार कामयाब हो जाता है। अपराद के कुछ दिनों या महीनों बाद वो निश्चित हो जाता है कि उसने जो अपराध किया है, अब वो हमेशा के लिए दफ्न हो गया। लेकिन कई बार अपराध का राज सालों बाद, कई बार दशकों बाद और कई बार सदियों बाद भी खुल जाता है। ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद में सामने आया है। यहां 34 साल पहले प्रेमी के साथ मुंबई से अपना घर छोड़कर आई शबनम की हत्या का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या था पूरा मामला
बात साल 1992 की है। अहमदाबाद के वटवा इलाके के कुतुबनगर में एक युवक अपनी प्रेमिका फरजाना उर्फ शबनम को लेकर पहुंचा। घर पहुंचने के कुछ दिनों बाद शबनम की वजह से घर में विवाद होने लगा। इस दौरान प्रेमी के परिजनों ने शबनम की गला दबाकर हत्या कर दी। फरजाना उर्फ शबनम की हत्या के बाद परिजनों ने घर में मौजूद कुएं में शव को दफना दिया और निश्चिंत हो गए कि उनका राज कभी नहीं खुलेगा। लेकिन राज हमेशा राज रहे ये जरूरी नहीं। ये किसी भी वक्त किसी भी वजह से खुल सकता है। कुतुबनगर मामले में भी ऐसा ही हुआ।
कैसे खुला राज
बीते कुछ महीनों से फरजाना के प्रेमी के परिजनों को फरजाना का सपना आने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि फरजाना उन्हें अब भूत बनकर परेशान कर रही है। फरजाना की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए परिजनों ने झाड़-फूंक का सहारा लिया। इस दौरान झाड़-फूंक करने वालों से आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले की गुप्त सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने निशानदेही के आधार पर कुएं को खुदवाया। कुएं में एक महिला की हड्डियां, दांत और उसके बाल मिले। जांच के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस तरह 34 साल पहले जमीन के 14 फीट नीचे दब चुका हत्या का राज अब खुलकर सामने आ गया।
क्या बोली पुलिस
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बीते 29 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की एफएसएल टीम आरोपियों के घर पहुंची और उनके साथ एक मजिस्ट्रेट भी पहुंचे। इस दौरान जब खुदाई की गई तो मानव अवशेष बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इन अवशेषों को बीजे मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और पुष्टि हो गई कि ये अवशेष महिला के ही हैं। इसके बाद फरजाना के डीएनए को निकालकर उसके परिजनों के डीएनए से मिलाया गया तो राज खुल गया। इसके बाद पुलिस ने 8 मई को एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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