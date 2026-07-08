नफरत की आग में जल रहे बेटे ने मां के प्रेमी को दर्दनाक मौत दी, चाकू से 5 बार गोदा; CCTV में वारदात
राजकोट में एक बेटे ने अपनी मां के प्रेमी को बीच बाजार चाकू से गोद दिया। पांच से अधिक बार चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
गुजरात के राजकोट में बेटे ने सरेआम अपनी मां के प्रेमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हत्याकांड के दौरान आस-पास लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब चुपचाप इस घटना को देख रहे हैं। कोई भी पीड़ित को बचाने नहीं पहुंचा। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह आरोपी से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। उसने पांच से अधिक बार चाकू से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर, पुलिस ने भी कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, मरने वाले की पहचान 35 वर्षीय कमलेश वाघेला के रूप में हुई है और आरोपी जयंत वाघेला है। हत्या जेतपुर के कांकिया प्लॉट इलाके में हुई। एसपी विजयसिंह गुर्जर ने घटना के बारे में बताया कि कमलेश जेतपुर नगर पालिका में काम करते थे। पुलिस ने कमलेश के भाई कपिल का बयान दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमलेश हत्यारोपी जयंत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जयंत उन पर लगातार चाकू से हमला कर रहा है।
कमलेश से नफरत करता था जयंत
पुलिस के मुताबिक, पिछले 12 साल से कमलेश और नीता नैया रिलेशन में थे। दोनों ने रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी किया था। कमलेश की हत्या करने वाला कोई और नहीं नीता का बेटा जयंत है। बताया जा रहा है कि नीता और कमलेश के बीच रिश्ता जयंत के पिता कालू वाघेला के जीवित रहते ही शुरू हो गया था। इसी बात को लेकर जयंत नाराज रहता था।
बेटों से अलग रहती थी मां नीता
जानकारी के अनुसार, नीता और कालू के तीन बच्चे हैं। दो बेटे और एक बेटी। कमलेश ने नीता की बेटी को गोद लिया था, लेकिन नीता का अपने दोनों बेटों से कोई संबंध नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर एडी परमार ने बताया कि पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच में पता चला है कि कमलेश पर पांच से ज्यादा बार चाकू से हमला किया गया।
घटना का वीडियो हो रहा वायरल
मर्डर जेतपुर में इलाके के एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो में आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमलेश लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे और आरोपी से जान बख्शने की अपील करते रहे। लेकिन जयंत का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। पुलिस ने बताया कि वीडियो में जयंत के साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है। पुलिस उस दूसरे व्यक्ति की पहचान कर रही है। साथ ही हत्या में उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है।
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