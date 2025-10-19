Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Son In Law Killed Mother In Gujarat Irritated with her behavior
दामाद ने कर डाली सास की हत्या, दोस्तों को दी सुपारी; गुजरात में खौफनाक वारदात

दामाद ने कर डाली सास की हत्या, दोस्तों को दी सुपारी; गुजरात में खौफनाक वारदात

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में कुछ दिनों पहले एक महिला का जला हुआ शव सिरेमिक फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दामाद को गिरफ्तार कर लिया है।

Sun, 19 Oct 2025 02:16 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुजरात के मोरबी में कुछ दिनों पहले एक महिला का जला हुआ शव सिरेमिक फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दो दस्तों को सुपारी दी थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी 41 साल के नानेश्वर पाटिल ने अपनी सास सुशीला पाटिल की हत्या की साजिश इसलिए रची थी क्योंकि वह उनके लगातार झगड़ों और गलत व्यवहार से तंग आ चुका था। 13 अक्टूबर को पुलिस को शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान सुशीला के रूप में हुई। इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) सहित कई टीमों ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सुशीला पिछले तीन-चार सालों से अपनी बेटी और दामाद के साथ मोरबी से सटे पीपली गांव के शिव पार्क में रह रही थी। बेटी और दामाद के दो बेटे भी हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि नानेश्वर ने राहुल और उसके दोस्त के साथ मिलकर जबकि शीला की हत्या की साजिश रची। उस वक्त उसकी पत्नी और बड़ा बेटा घर पर नहीं थे छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था। तीनों सुशीला के कमरे में सो रहे थे, तभी नानेश्वर ने उसके पैर पकड़े, राहुल ने उसका मुंह बंद कर दिया और तीसरे आरोपी ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह महिला के शव को एक बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर 18 किलोमीटर दूर मोरबी-हलवद हाईवे के पास ले गए, जहां उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी

पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल टावर डेटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हाईवे पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल का पता लगाया। इसके बाद शुक्रवार को बाइक रोकी और बाइक सवार नानेश्वर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नानेश्वर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में नानेश्वर ने राहुल को हत्या में मदद के लिए 50,000 रुपये ऑफर करने की बात स्वीकार की। । पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जबकि राहुल और उसके दोस्त को पकड़ने की कोशिश जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।