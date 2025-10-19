दामाद ने कर डाली सास की हत्या, दोस्तों को दी सुपारी; गुजरात में खौफनाक वारदात

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में कुछ दिनों पहले एक महिला का जला हुआ शव सिरेमिक फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दामाद को गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात के मोरबी में कुछ दिनों पहले एक महिला का जला हुआ शव सिरेमिक फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दो दस्तों को सुपारी दी थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी 41 साल के नानेश्वर पाटिल ने अपनी सास सुशीला पाटिल की हत्या की साजिश इसलिए रची थी क्योंकि वह उनके लगातार झगड़ों और गलत व्यवहार से तंग आ चुका था। 13 अक्टूबर को पुलिस को शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान सुशीला के रूप में हुई। इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) सहित कई टीमों ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सुशीला पिछले तीन-चार सालों से अपनी बेटी और दामाद के साथ मोरबी से सटे पीपली गांव के शिव पार्क में रह रही थी। बेटी और दामाद के दो बेटे भी हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि नानेश्वर ने राहुल और उसके दोस्त के साथ मिलकर जबकि शीला की हत्या की साजिश रची। उस वक्त उसकी पत्नी और बड़ा बेटा घर पर नहीं थे छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था। तीनों सुशीला के कमरे में सो रहे थे, तभी नानेश्वर ने उसके पैर पकड़े, राहुल ने उसका मुंह बंद कर दिया और तीसरे आरोपी ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह महिला के शव को एक बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर 18 किलोमीटर दूर मोरबी-हलवद हाईवे के पास ले गए, जहां उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी