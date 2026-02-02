अहमदाबाद मंडल में 4 से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी अलग-अलग ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट
पश्चिम रेलवे में गुजरात के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम-भुज सेक्शन में कुछ ट्रेनें 4 फरवरी से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी। गांधीधाम-आदीपुर चौड़ीकरण परियोजना के तहत गांधीधाम केबिन-आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित कार्य प्रस्तावित है।
मंडल रेल प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम-भुज सेक्शन में गांधीधाम केबिन और आदीपुर स्टेशनों के बीच चौड़ीकरण कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौड़ीकरण से इस खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही माल एवं यात्री यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को लाभ पहुंचेगा।
अहमदाबाद मंडल द्वारा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल भारतीय रेल की आधुनिक, तेज और विश्वसनीय रेल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 19405/19406 पालनपुर-गांधीधाम-पालनपुर एक्सप्रेस पांच से 13 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12966 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 6 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस-भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12959 बांद्रा टर्मिनस-भुज एक्सप्रेस 7 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12960 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 9 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 12 फरवरी को रद्द रहेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 22952 गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम एक्सप्रेस 13 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल 8 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09010 भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 9 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल 10 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09012 भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 फरवरी को रद्द रहेंगी।
आंशिक रूप से रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 4, 7 और 8 फरवरी को गांधीधाम और भुज के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 5, 8 और 9 फरवरी को भुज-गांधीधाम के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22955 बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस 5, 6 और 9 फरवरी को गांधीधाम और भुज के बीच रद्द रहेगी।
