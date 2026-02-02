Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़some trains will cancel from 4 to 13 february in ahmedabad division
अहमदाबाद मंडल में 4 से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी अलग-अलग ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

अहमदाबाद मंडल में 4 से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी अलग-अलग ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

पश्चिम रेलवे में गुजरात के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम-भुज सेक्शन में कुछ ट्रेनें 4 फरवरी से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी। गांधीधाम-आदीपुर चौड़ीकरण परियोजना के तहत गांधीधाम केबिन-आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित कार्य प्रस्तावित है।

Feb 02, 2026 05:31 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

पश्चिम रेलवे में गुजरात के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम-भुज सेक्शन में कुछ ट्रेनें 4 फरवरी से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी। गांधीधाम-आदीपुर चौड़ीकरण परियोजना के तहत गांधीधाम केबिन-आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित कार्य प्रस्तावित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंडल रेल प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम-भुज सेक्शन में गांधीधाम केबिन और आदीपुर स्टेशनों के बीच चौड़ीकरण कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौड़ीकरण से इस खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही माल एवं यात्री यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को लाभ पहुंचेगा।

अहमदाबाद मंडल द्वारा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल भारतीय रेल की आधुनिक, तेज और विश्वसनीय रेल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 19405/19406 पालनपुर-गांधीधाम-पालनपुर एक्सप्रेस पांच से 13 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12966 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 6 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस-भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12959 बांद्रा टर्मिनस-भुज एक्सप्रेस 7 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12960 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 9 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 12 फरवरी को रद्द रहेगी।

ये भी पढ़ें:AI से बनी न्यूड तस्वीरों के जाल में फंसा रहे थे ठग, 120 सोशल मीडिया हैंडल पर FIR
ये भी पढ़ें:मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सफलता का एक कदम,स्टील ब्रिज का काम पूरा

इसी तरह ट्रेन संख्या 22952 गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम एक्सप्रेस 13 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल 8 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09010 भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 9 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल 10 फरवरी को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 09012 भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 फरवरी को रद्द रहेंगी।

आंशिक रूप से रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 4, 7 और 8 फरवरी को गांधीधाम और भुज के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 5, 8 और 9 फरवरी को भुज-गांधीधाम के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22955 बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस 5, 6 और 9 फरवरी को गांधीधाम और भुज के बीच रद्द रहेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।