सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर कीर्ति पटेल गिरफ्तार, गुजरात पुलिस ने इस मामले को लेकर की कार्रवाई
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कीर्ति पटेल का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 2017 से 2026 के बीच अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ कुल 10 गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं।
सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली गुजरात की प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर कीर्ति पटेल को गुरुवार सुबह सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी सुरेंद्रनगर के रतनपार इलाके से हुई। कीर्ति की गिरफ्तारी सूरत के पुणे पुलिस स्टेशन में आपराधिक धमकी, मानहानि और अन्य अपराधों में दर्ज एक मामले को लेकर हुई। सूरत और सुरेंद्रनगर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया और इसके बाद यह टीम उन्हें लेकर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के लिए सूरत ले आई।
देश गुजरात की एक रिपोर्ट के अनुसार भावनगर के रहने वाले व्यवसायी राजू भाम्मर ने सूरत के पुणे पुलिस स्टेशन में कीर्ति और भावनगर की सस्पेंड की गई महिला कॉन्स्टेबल नयना बारैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक और मानहानि करने वाली सामग्री पोस्ट करके मुझे (राजू) और मेरे परिवार को बदनाम किया। इसके अलावा राजू ने दोनों आरोपियों पर फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी देने का भी आरोप लगाया।
पीड़ित की शिकायत पर आरोपी महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद, सूरत के पुणे पुलिस स्टेशन और सुरेंद्रनगर पुलिस की एक जॉइंट टीम ने सुबह-सुबह ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक खुफिया सूचना के आधार पर कीर्ति पटेल के सुरेंद्रनगर के रतनपार इलाके में स्थित अवधेश्वर टाउनशिप में अपने पिता के घर पर होने का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, पुणे पुलिस आगे की पूछताछ के लिए सूरत रवाना हो गई।
उधर गिरफ्तारी के बाद कीर्ति पटेल को ले जाते हुए पुलिस का जो वीडियो सामने आया उसमें भी आरोपी महिला का आक्रामक रवैया देखने को मिला। मीडियाकर्मियों को देखते ही कीर्ति ने कहा, 'जिसने मेरे खिलाफ केस किया है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं'। उधर पुलिस की तरफ से अनुरोध के बाद कीर्ति पटेल के 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले दो इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं।
मामले की दूसरी आरोपी कांस्टेबल नयना बारैया फिलहाल फरार है, हालांकि उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले की सह-आरोपी नयना बारैया का पता लगाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं।
गिरफ्तारी के बाद कीर्ति पटेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी। जांचकर्ता मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं, जिनमें हाल ही में बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल सबूत शामिल हैं। आगे की जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।