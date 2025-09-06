Six dead as wire of cargo ropeway snaps at Pavagadh Hill temple in Gujarat गुजरात में पावागढ़ हिल पर स्थित मां काली मंदिर के रोपवे का केबल टूटा, 6 लोगों की मौत, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित मां काली मंदिर में रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, हलोलSat, 6 Sep 2025 06:13 PM
गुजरात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित मां काली मंदिर में रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। यह मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध पावागढ़ हिल मंदिर में शनिवार को एक मालवाहक रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने इस हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। यह मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तीर्थयात्री या तो लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़कर या केबल कार से शिखर पर स्थित मंदिर तक पहुंचते हैं।

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण सुबह से ही आम जनता के लिए रोपवे को बंद कर दिया गया था। पावागढ़ पहाड़ी चंपानेर से तीन चरणों में निकलती है। इसका पठार 1471 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर देवी काली को समर्पित एक विशाल मंदिर है। यहां हर साल लगभग 25 लाख पर्यटक आते हैं।

Gujarat News

