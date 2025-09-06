गुजरात में पावागढ़ हिल पर स्थित मां काली मंदिर के रोपवे का केबल टूटा, 6 लोगों की मौत

गुजरात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित मां काली मंदिर में रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। यह मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तीर्थयात्री या तो लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़कर या केबल कार से शिखर पर स्थित मंदिर तक पहुंचते हैं।