SIR का कमाल, गुजरात में मिली वोटर्स की 11.58 लाख डुप्लीकेट एंट्री; कैसे हुई पहचान?

गुजरात में जारी एसआईआर 99.97 फीसदी तक पूरा हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने खुलासा किया है कि एसआईआर के तहत सूबे में 11.58 लाख से अधिक डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री मिली है यानी ऐसे वोटर जिनके नाम दो या ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं।

Dec 09, 2025 09:47 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबाद
गुजरात में चल रहा एसआईआर अभियान 99.97 फीसदी तक पूरा हो गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने मंगलवार को बताया कि एसआईआर के तहत राज्य के सभी 5.08 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन लगभग पूरा हो गया है। इसमें 11.50 लाख से ज्यादा वोटर की डुप्लीकेट एंट्री मिली हैं। जारी बयान के मुताबिक, सूबे में 11.58 लाख से अधिक डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री मिली है यानी ऐसे वोटर जिनके नाम दो या ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इन कथित डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान एडवांस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से की गई है।

इन मतदाताओं का BLO और ERO (बूथ लेवल और इलेक्टोरल रोल) लेवल पर भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इलेक्टोरल रोल में 18 लाख से ज्यादा मृत वोटर पाए गए हैं। वहीं 10.37 लाख से ज्यादा वोटर अपने पते पर मौजूद नहीं पाए गए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि कुल 40.47 लाख से ज्यादा वोटर स्थायी रूप से माइग्रेट हो गए हैं। गैर-मौजूद, माइग्रेट और मृत वोटरों की लिस्ट मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला स्तर की वेबसाइटों पर डाल दी गई है।

राज्य के सभी 33 जिलों में कुल 4.21 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया 11 दिसंबर को खत्म होने वाली है। अरवल्ली, वलसाड, महिसागर, पाटन, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, आनंद, गिर सोमनाथ, दाहोद, राजकोट, तापी, डांग, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और खेड़ा जिलों ने एसआईआर प्रक्रिया में 100 प्रतिशत प्रदर्शन किया है। सीईओ ने कहा कि एक आसान सिस्टम सुनिश्चित किया गया है ताकि वोटर खुद भी जिले के हिसाब से पोस्ट की गई डिटेल्स को वेरिफाई कर सकें।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अलग-अलग वजहों से वापस नहीं किए गए फॉर्म को वेरिफाई करने के लिए बैठकें की जा रही हैं। 7, 8 और 9 दिसंबर को बूथ लेवल अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की बैठकें आयोजित की गईं। जिन वोटर्स के फॉर्म वापस नहीं आए हैं उनकी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। राज्य के 33 में 17 जिलों की 133 विधानसभाओं ने एसआईआर का 100 प्रतिशत काम पूरा करके शानदार प्रदर्शन किया है।

