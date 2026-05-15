Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में बोरा भरकर नोटों की इतनी बारिश, नोटों के ढेर में दब गया सिंगर; वायरल VIDEO

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share

गुजरात के द्वारका से एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां एक धार्मिक आयोजन में सिंगर पर बोरा भरकर नोटों की इतनी बारिश हुई कि वह नोटों के बंडल में ही दब गया।

गुजरात में बोरा भरकर नोटों की इतनी बारिश, नोटों के ढेर में दब गया सिंगर; वायरल VIDEO

गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीमद भागवत सप्ताह के दौरान आयोजित डायरा कार्यक्रम में एक गायक पर इतनी बड़ी मात्रा में नोट बरसाए गए कि वह मंच पर लगभग पैसों के ढेर में दबता नजर आया।

इस अनोखे दृश्य ने लोगों का ध्यान खींच लिया और कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में श्रद्धालु और दर्शक मंच की ओर नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग हाथों से नोट फेंक रहे थे, जबकि कुछ लोग थैले और बोरे भरकर नकदी लेकर मंच तक पहुंचे। देखते ही देखते मंच पर नोटों का अंबार लग गया। जिस सिंगर पर नोटों की बारिश हो रही है... स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में उनका नाम देवायत खवड़ बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:गुजरात को केंद्र की सौगात, इन दो शहरों के बीच सेमी-हाई स्पीड रेल लाइन को मंजूरी

भजन में झूमते नजर आए लोग

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह आयोजन एक धार्मिक और भक्ति कार्यक्रम का हिस्सा था, जहां डायरा प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालुओं ने खुलकर दान दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोग भजनों पर झूमते और जयकारे लगाते भी नजर आए।

ये भी पढ़ें:गुजरात में अब नहीं चलेगी 'स्ट्रीट जस्टिस', DGP ने लगाई अपराधियों की परेड पर रोक
ये भी पढ़ें:गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 72 IAS अधिकारियों के तबादले

नोटों की बारिश पर आयोजक

हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने पूरे मामले पर सफाई दी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में जुटाई गई राशि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोजन का खर्च निकालने के बाद बची हुई पूरी धनराशि अहीर चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी।

वायरल वीडियो देखें-

आयोजकों ने बताया कि यह राशि अहमदाबाद में ‘गुजरात अहीर कन्या छात्रालय’ (अहीर गर्ल्स हॉस्टल) और एक शैक्षणिक परिसर के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल यह वीडियो गुजरात की लोक और भक्ति संगीत परंपरा से जुड़ी एक अनोखी घटना के रूप में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Viral News Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।