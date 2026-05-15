गुजरात में बोरा भरकर नोटों की इतनी बारिश, नोटों के ढेर में दब गया सिंगर; वायरल VIDEO
गुजरात के द्वारका से एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां एक धार्मिक आयोजन में सिंगर पर बोरा भरकर नोटों की इतनी बारिश हुई कि वह नोटों के बंडल में ही दब गया।
गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीमद भागवत सप्ताह के दौरान आयोजित डायरा कार्यक्रम में एक गायक पर इतनी बड़ी मात्रा में नोट बरसाए गए कि वह मंच पर लगभग पैसों के ढेर में दबता नजर आया।
इस अनोखे दृश्य ने लोगों का ध्यान खींच लिया और कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में श्रद्धालु और दर्शक मंच की ओर नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग हाथों से नोट फेंक रहे थे, जबकि कुछ लोग थैले और बोरे भरकर नकदी लेकर मंच तक पहुंचे। देखते ही देखते मंच पर नोटों का अंबार लग गया। जिस सिंगर पर नोटों की बारिश हो रही है... स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में उनका नाम देवायत खवड़ बताया जा रहा है।
भजन में झूमते नजर आए लोग
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह आयोजन एक धार्मिक और भक्ति कार्यक्रम का हिस्सा था, जहां डायरा प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालुओं ने खुलकर दान दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोग भजनों पर झूमते और जयकारे लगाते भी नजर आए।
नोटों की बारिश पर आयोजक
हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने पूरे मामले पर सफाई दी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में जुटाई गई राशि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोजन का खर्च निकालने के बाद बची हुई पूरी धनराशि अहीर चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी।
वायरल वीडियो देखें-
आयोजकों ने बताया कि यह राशि अहमदाबाद में ‘गुजरात अहीर कन्या छात्रालय’ (अहीर गर्ल्स हॉस्टल) और एक शैक्षणिक परिसर के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल यह वीडियो गुजरात की लोक और भक्ति संगीत परंपरा से जुड़ी एक अनोखी घटना के रूप में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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