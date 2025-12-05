Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Shoe thrown at AAP MLA in Gujarat; Kejriwal claims the attacker was a Congress member
गुजरात में AAP विधायक पर फेंका गया जूता, केजरीवाल का दावा- हमला करने वाला कांग्रेसी

गुजरात में AAP विधायक पर फेंका गया जूता, केजरीवाल का दावा- हमला करने वाला कांग्रेसी

संक्षेप:

इस घटना को लेकर गोपाल इटालिया ने लिखा, 'आज जामनगर की जनसभा के दौरान मेरे ऊपर हमला करनेवाले शख्स के खिलाफ मैं FIR नहीं करना चाहता। मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं और उस व्यक्ति एवं उनके परिवार को ईश्वर सुखी रखे यह प्रार्थना करता हूं।'

Dec 05, 2025 10:29 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जामनगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के जामनगर में एक जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना सामने आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी पोस्ट में AAP नेता के हवाले से उन्होंने बताया कि इस हमले को जामनगर शहर कांग्रेस के संगठन मंत्री छत्रपाल सिंह ने अंजाम दिया। उधर अपने ऊपर हुए इस हमले के बाद गोपाल इटालिया ने हमलावर को माफ कर दिया और कहा कि वह इस मामले में FIR नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने आरोपी व उसके परिवार को सुखी रखने की प्रार्थना भी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केजरीवाल ने पूछा- कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हिला दिया है। हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों?’

केजरीवाल ने बताया- क्यों घबरा रही है कांग्रेस-भाजपा

आगे केजरीवाल ने लिखा, 'जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। ये हमला साफ बताता है कि गुजरात में भाजपा-कांग्रेस अब AAP के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही हैं। लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें - AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं। गुजरात की जनता अब AAP की तरफ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है।'

AAP नेता ने फोटो के साथ बताया हमलावर का नाम

केजरीवाल ने अपनी पोस्ट के साथ आम आदमी पार्टी, गुजरात के प्रदेश महासचिव मनोज सोराठिया की एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें सोराठिया ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए हमलावर की जानकारी भी दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें गोपाल इटालिया जूनागढ़ में हुई एक जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सामने खड़ी भीड़ में खड़ा एक शख्स उन पर जूता फेंक देता है, जिसके बाद वहां मौजूद AAP कार्यकर्ता उसे पकड़ लेते हैं। AAP महासचिव ने हमलावर की जानकारी देते हुए उसका नाम छत्रपाल सिंह जडेजा बताया और अपनी पोस्ट के साथ उसके सोशल मीडिया पेज का प्रोफाइल फोटो भी शेयर किया। जिसमें उसने खुद को जामनगर सिटी कांग्रेस का संगठन मंत्री बताया है।

गोपाल इटालिया के साथ अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

गोपाल इटालिया ने किया हमलावर को माफ

वहीं इस घटना को लेकर गोपाल इटालिया ने लिखा, 'आज जामनगर की जनसभा के दौरान मेरे ऊपर हमला करनेवाले शख्स के ख़िलाफ़ मैं FIR करना नहीं चाहता। मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं और उस व्यक्ति एवं उनके परिवार को ईश्वर सुखी रखे यह प्रार्थना करता हूँ। जय किसान।'

बता दें कि AAP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने इस साल जून में यहां हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, उन्होंने भाजपा उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 मतों के अंतर से हराया था। इस उपचुनाव में इटालिया को 75,942 वोट मिले थे, जबकि पटेल को 58,388 वोटों से संतोष करना पड़ा था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।