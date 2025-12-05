गुजरात में AAP विधायक पर फेंका गया जूता, केजरीवाल का दावा- हमला करने वाला कांग्रेसी

संक्षेप: इस घटना को लेकर गोपाल इटालिया ने लिखा, 'आज जामनगर की जनसभा के दौरान मेरे ऊपर हमला करनेवाले शख्स के खिलाफ मैं FIR नहीं करना चाहता। मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं और उस व्यक्ति एवं उनके परिवार को ईश्वर सुखी रखे यह प्रार्थना करता हूं।'

गुजरात के जामनगर में एक जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना सामने आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी पोस्ट में AAP नेता के हवाले से उन्होंने बताया कि इस हमले को जामनगर शहर कांग्रेस के संगठन मंत्री छत्रपाल सिंह ने अंजाम दिया। उधर अपने ऊपर हुए इस हमले के बाद गोपाल इटालिया ने हमलावर को माफ कर दिया और कहा कि वह इस मामले में FIR नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने आरोपी व उसके परिवार को सुखी रखने की प्रार्थना भी की।

केजरीवाल ने पूछा- कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हिला दिया है। हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों?’

केजरीवाल ने बताया- क्यों घबरा रही है कांग्रेस-भाजपा आगे केजरीवाल ने लिखा, 'जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। ये हमला साफ बताता है कि गुजरात में भाजपा-कांग्रेस अब AAP के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही हैं। लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें - AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं। गुजरात की जनता अब AAP की तरफ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है।'

AAP नेता ने फोटो के साथ बताया हमलावर का नाम केजरीवाल ने अपनी पोस्ट के साथ आम आदमी पार्टी, गुजरात के प्रदेश महासचिव मनोज सोराठिया की एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें सोराठिया ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए हमलावर की जानकारी भी दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें गोपाल इटालिया जूनागढ़ में हुई एक जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सामने खड़ी भीड़ में खड़ा एक शख्स उन पर जूता फेंक देता है, जिसके बाद वहां मौजूद AAP कार्यकर्ता उसे पकड़ लेते हैं। AAP महासचिव ने हमलावर की जानकारी देते हुए उसका नाम छत्रपाल सिंह जडेजा बताया और अपनी पोस्ट के साथ उसके सोशल मीडिया पेज का प्रोफाइल फोटो भी शेयर किया। जिसमें उसने खुद को जामनगर सिटी कांग्रेस का संगठन मंत्री बताया है।

गोपाल इटालिया ने किया हमलावर को माफ वहीं इस घटना को लेकर गोपाल इटालिया ने लिखा, 'आज जामनगर की जनसभा के दौरान मेरे ऊपर हमला करनेवाले शख्स के ख़िलाफ़ मैं FIR करना नहीं चाहता। मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं और उस व्यक्ति एवं उनके परिवार को ईश्वर सुखी रखे यह प्रार्थना करता हूँ। जय किसान।'