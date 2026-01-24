Hindustan Hindi News
मिसफायर नहीं सोची-समझी हत्या; शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे-बहू की मौत पर पुलिस का बड़ा खुलासा

संक्षेप:

Jan 24, 2026 08:03 pm IST
गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे सांसद शक्तिसिंह गोहिल और बहू की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पहले इस पूरी घटना को हादसा माना जा रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि यशराजसिंह गोहिल ने अपनी रिवॉल्वर से दुर्घटनावश चली गोली से पत्नी की मौत के बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। जांच में सामने आया है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास-1 अधिकारी यशराज सिंह गोहिल ने पहले अपनी पत्नी राजेश्वरीबा जडेजा की और फिर खुद को भी गोली मार ली। अहमदाबाद पुलिस ने यशराजसिंह गोहिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

फॉरेंसिक विशेषज्ञों और बैलिस्टिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली, उसे बिना ट्रिगर दबाए चलाना नामुमकिन था। पुलिस के अनुसार, यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी। यशराज सिंह ने अपनी पत्नी के सिर के पिछले हिस्से पर बिल्कुल सटीक निशाना साधकर गोली मारी थी, जो साफ तौर पर इरादतन हत्या का संकेत था।

मेडिकल टीम के पहुंचने के बाद की आत्महत्या

घटना की सबसे भयावह बात यह रही कि हत्या के बाद यशराज सिंह ने इसे हादसा दिखाने के लिए खुद ही इमरजेंसी सेवा (108) को फोन किया। उसने मेडिकल टीम के पहुंचने का भी इंतजार किया। जब मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया, तब यशराज सिंह अपने बेडरूम में गया और अपनी मां और पैरामेडिक्स के सामने ही खुद को गोली मारकर जान दे दी।

दोनों शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी और दोनों की यह दूसरी शादी थी। उन्हें देख कर कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि दोनों के बीच कोई विवाद होगा जिसका अंत इतना खतरनाक हो सकता है। अहमदाबाद पुलिस ने अब यशराज सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस अपराध के पीछे की मुख्य वजह (मकसद) का पता लगाने के लिए बयान दर्ज कर रही है।

इससे पहले अधिकारी ने बताया था कि दंपति एक सामाजिक समारोह में गये थे और बुधवार रात घर लौटे। सुरक्षाकर्मी ने हमें बताया कि लौटने पर दोनों खुश लग रहे थे और सीधे अपने फ्लैट में चले गए। रात करीब 11.45 बजे, जब वे अपने बेडरूम में थे, तो गलती से यशराजसिंह की रिवॉल्वर से गोली चल गई और उनकी पत्नी को लग गई।

एसीपी के अनुसार गोहिल ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जो दूसरे बेडरूम में सो रही थीं। उन्होंने अपनी घायल पत्नी को बचाने के लिए तुरंत '108' एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। अधिकारी के अनुसार जब एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों ने यशराज की पत्नी को मृत घोषित कर दिया, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी मां और मेडिकल स्टाफ के सामने उसी हथियार से खुद को गोली मारकर जान दे दी।

एसीपी ने कहा, मेडिकल स्टाफ से घटना के बारे में पता चलने पर, पुलिस टीम मौके पर पहुंचीं और दोनों मृतकों के शवों को फोरेंसिक पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, जिससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि यशराजसिंह ने अपनी पत्नी को जानबूझकर गोली मारी थी या गलती से गोली लगी थी।

