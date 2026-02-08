चलो नमाज पढ़ना सिखाता हूं; मस्जिद की छत पर ले जाकर 8 साल के बच्चे संग कुकर्म
दानिलिम्दा इलाके में 8 साल के बच्चे को धोखे से मस्जिद की छत पर ले जाया गया और वहां 23 साल के एक आरोपी ने उसके संग कुकर्म किया। सीसीटीवी में बच्चे के साथ जाता दिखा आरोपी।
गुजरात के अहमदाबाद में 8 साल के एक बच्चे संग धार्मिक परिसर में दरिंदगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दानिलिम्दा इलाके में 8 साल के बच्चे को धोखे से मस्जिद की छत पर ले जाया गया और वहां 23 साल के एक आरोपी ने उसके संग कुकर्म किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना शुक्रवार दोपहर की है। बच्चा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था। गायकवाड़ हवेली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी नोमान शेख को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्चे की स्थिति गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वानी दूधहाट ने कहा, ‘जब बच्चे ने परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी तो वे मस्जिद गए और सीसीटीवी फुटेज जांच करने के बाद पुलिस को सूचना दी। शेख को तलाशकर पकड़ा गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।’
नमाज सिखाने के बहाने छत पर ले गया
शिकायत के मुताबिक, शेख इसी इलाके में रहता है और बच्चे को पहले से जानता था। परिवार ने कहा कि बच्चे को मस्जिद में दूसरी मंजिल पर ले जाने से पहले शेख ने उससे बातचीत की। उसे नमाज और कुछ अन्य चीजें सिखाने के बहाने वह दूसरी मंजिल की छत पर ले गया।
सीसीटीवी में बच्चे के संग दिखा आरोपी
सीसीटीवी जांच के दौरान पता चला कि आरोपी बच्चे के साथ छत पर करीब 20 मिनट रहा। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपी बच्चे को लेकर ऊपर जा रहा है। बाद में बच्चा मस्जिद से भागता हुआ नजर आया और शेख उसके पीछे था। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप
