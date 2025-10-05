लोगों को बेचीं यौन क्षमता बढ़ाने वाली नकली दवा, 4 हजार लोगों को ठगा; गुजरात में बड़े रैकेट का भंडाफोड़

गुजरात के राजकोट में बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यहां यौन क्षमता को बढ़ाने वाली दवाओं के नाम पर नकली दवा बेचकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 9 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है।

गुजरात के राजकोट में बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यहां यौन क्षमता को बढ़ाने वाली दवाओं के नाम पर नकली दवा बेचकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 9 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने ऑनलाइन नकली दवाइयां बेचकर भारत भर में कम से कम 4,000 पुरुषों और महिलाओं को ठगा है। इस गैंग के सदस्य एक कॉल सेंटर चला रहे थे और खुद को मेडिकल एक्सपर्ट् बताते थे। राजकोट (ग्रामीण) पुलिस ने शनिवार को राजकोट शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर भायावदर शहर में चल रहे इस कॉल सेंटर पर छापा मारकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया और नौ लोगों को गिरफ्तार किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों को यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं के नाम पर एलोपैथिक दवाइयां बेची गईं, जिनकी कीमत उनके द्वारा खरीदे गए दामों से 10 गुना ज्यादा थी। पुलिस के मुताबिक, यह रैकेट पिछले एक साल से चल रहा था। मुख्य सरगना, जिसकी पहचान किशन के रूप में हुई है, अभी भी फरार है, और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस काम में 27 साल का दर्शक मकड़िया नाम का एक शख्स भी शामिल है। वह ही इस कॉल सेंटर को चला रहा था जिसमें 19 स2 24 साल के आठ टेली कॉलर्स नियुक्त किए गए थे।

पुलिस के अनुसार, टेली-कॉलर्स को डॉक्टर और मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में बात करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी पारिवारिक और अन्य पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। उन्हें 7,000 रुपए मासिक वेतन और प्रति ऑर्डर 50 से 100 रुपए कमीशन दिया जाता था।

कैसे बनाते थे लोगों को शिकार ये टेली-कॉलर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संभावित ग्राहकों से संपर्क करते थे और उनकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाते थे। इसके बाद, उन्हें यकीन दिलाया जाता था कि ये दवाएं उनकी यौन क्षमता बढ़ाएंगी, मोटापा कम करेंगी और डायबिटीज भी घटाएंगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ₹120 में खरीदी गई गोलियां ग्राहकों को ₹1,200 तक के दाम पर बेचते थे, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता था।