गुजरात में भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 6 की मौत; 20 से ज्यादा लोग घायल
गुजरात के वडोदरा में बुधवार सुबह हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान से सूरत जा रही बस के एक ट्रक के टकरा जाने से यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वडोदरा फायर डिपार्टमेंट की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। शहर के कोटांबी स्टेडियम के पास हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एक ट्रक और प्राइवेट बस के बीच टक्कर लगने से हुआ। बस राजस्थान के बाड़मेर से सूरत जा रही थी। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। मौके पर पहुंची बचाव टीमों द्वारा घायलों को बस से निकालकर इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल ले जाया जा रहा है। बालाजी ट्रैवल्स की एक लग्जरी बस के ड्राइवर ने सामने खड़े ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। बुधवार सुबह-सुबह हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर यात्रियों की चीख-पुकार मच गई।
खबर है कि इस हादसे में कई यात्री फंस गए हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वडोदरा फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बस से घायलों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हादसे के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया है।
पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही वडोदरा फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। साथ ही, पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को बस निकालकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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