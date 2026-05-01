काम की बात: रफ्तार पर नहीं लगेगा ब्रेक! देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा सूरत के पास शुरू
नए सिस्टम के तहत वाहनों के नंबर प्लेट की और FASTag जैसी एडवांस तकनीक और एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा के जरिए पहचान की जाती है। इस दौरान VAHAN डेटाबेस से आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस की मदद से सही वाहन की पहचान की जाती है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को भारत के पहले मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम के लॉन्च करने का एलान किया। देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा सिस्टम गुजरात में नेशनल हाइवे-48 पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। यह टोल प्लाजा सूरत के पास स्थित है। नए सिस्टम के तहत वाहन बिना लाइन और बिना रुके ही टोल प्लाजा से निकल सकेंगे।
इस सिस्टम के तहत वाहनों के नंबर प्लेट की एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा के जरिए पहचान की जाती है। इस दौरान VAHAN डेटाबेस से मिलान और फिर आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस (एआई) की मदद से फास्टैग से टोल काट लिया जाता है।
परिवहन मंत्री ने गिनाए फायदे
गडकरी ने एक्स पर कहा ‘ मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम को डिजिटल करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे नेशनल हाइवे भी पहले से ज्यादा आधुनिक होगा। इससे ट्रैवल टाइम, भीड़भाड़ और ईंधन की खपत में कमी, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और टोल कलेक्शन के काम में इंसानी दखल को कम करेगा।’
कैसा काम करता है ये?
देश में मौजूद अन्य टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों को गाड़ी रोककर और लाइन में लगकर फास्टैग के जरिए टोल कटवाना होता है। पारंपरिक टोल प्लाजा पर फिजिकल बैरियर होते हैं और हर एक वाहन को रुकना ही होता है। मगर नए सिस्टम में ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि टोल सेंटर पर एडवांस सेंसर और कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं।
इस दौरान जब वाहन टोल से गुजरता है तो ये सिस्टम फास्टैग स्टिकर को स्कैन करता है और बिना रुके ही टोल का भुगतान रियल टाइम में ही हो जाता है। वहीं बिना फास्टैग वाले या फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न रखने वाले वाहनों की पहचान टोल प्लाजा पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जरिए हो जाती है और सिस्टम ऑटोमेटिकली डिजिटल बिल बनाता है जिसे बाद में जुर्माने के साथ वाहन मालिक को देना होता है। वहीं नया एडवांस सिस्टम जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होता उनकी पहचान नंबर प्लेट के जरिए करता है।
देश के बड़े टोल प्लाज पर जल्द शुरू हो सकती है
परिवहन मंत्रालय देश के 25 बड़े टोल प्लाजा पर इस नए सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम की फरवरी में ही टेस्टिंग शुरू की थी और दो महीने बाद इसे एक टोल प्लाजा पर शुरू भी कर दिया गया है।
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