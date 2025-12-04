Hindustan Hindi News
Saudi Arab to Hyderabad indigo flight emergency landing in Ahmadabad after bomb threat
मदीना से 180 यात्रियों को लेकर निकली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

मदीना से 180 यात्रियों को लेकर निकली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप:

मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी के बाद प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे।

Thu, 4 Dec 2025 01:31 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 058 में बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। आपात स्थिति में प्लेन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। विमान में कुल 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, उड़ान के दौरान प्लेन में बम होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया गया। एटीसी ने सतर्कता बरतते हुए विमान को अहमदाबाद की ओर डायवर्ट करने का निर्देश दिया। विमान सुरक्षित तरीके से अहमदाबाद में उतारा गया है।

विमान की सुरक्षित और आपातकालीन लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों, बम स्क्वॉड और सीआईएसएफ जवानों ने विमान को घेरकर जांच शुरू की। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विमान के भीतर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

