1150 करोड़ की कोकीन गुजरात में पकड़ी गई, 3 विदेशी भी दबोचे गए; समंदर के रास्ते कहां से आया ड्रग्स?
ये ऑपरेशन गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने मिलकर चलाया है। इसमें करीब 1150 करोड़ रुपये की 115 किलो कोकीन जब्त की गई है। सुरक्षा बलों ने 3 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है,
गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये ऑपरेशन गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने मिलकर चलाया है। इसमें करीब 1150 करोड़ रुपये की 115 किलो कोकीन जब्त की गई है। सुरक्षा बलों ने 3 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 1 अन्य आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है।
कराची होकर आया था जहाज
गुजरात के डीजीपी केएलएन राव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह ड्रग्स खेप लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, अमेरिका और पाकिस्तान के कराची होते हुए गुजरात पहुंची थी। जिस मालवाहक जहाज ‘यूरोप’ से यह खेप बरामद हुई, वह कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट के पास लंगर डाले हुए था।
ब्राजील से भारत आई कोकीन
अधिकारियों के मुताबिक, गुजरात एटीएस को पहले से खुफिया जानकारी मिली थी कि ब्राजील से समुद्री रास्ते के जरिए भारी मात्रा में कोकीन भारत लाई जा रही है। इसके बाद 25 मई की रात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। 26 मई की सुबह जहाज को घेरकर तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान पता चला कि जहाज में छह बैग में मादक पदार्थ छिपाए गए थे। जैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम जहाज के करीब पहुंची, डेक पर मौजूद दो लोगों ने भारी बैग समुद्र में फेंक दिए। खराब दृश्यता के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने पांच बैग समुद्र से बरामद कर लिए, जबकि एक बैग अब तक नहीं मिला है।
10 करोड़ रुपये प्रति किलो है कीमत
बरामद बैगों से करीब 115 पैकेट मिले, जिनका कुल वजन लगभग 115 किलोग्राम है। शुरुआती जांच में पुष्टि हुई कि यह कोकीन है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये प्रति किलो आंकी गई है। जांच एजेंसियों को बैगों से चार Apple AirTags, GPS डिवाइस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी मिले हैं। इससे संकेत मिला है कि तस्कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के जरिए पूरी खेप की निगरानी कर रहे थे।
इन देशों के नागरिकों पकड़े गए
इस मामले में तंजानिया के नागरिक जुमा नासिर उमर को जहाज से गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस की मदद से द्वारका इलाके से दो अन्य विदेशी नागरिकों- नाइजीरियाई नागरिक केल्विन चुक्वुआमा और युगांडा के बैरुंगे जेम्स को पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि ये दोनों समुद्र में ड्रग्स की डिलीवरी लेने वाले थे।
एक आरोपी जहाज से कूदकर हुआ फरार
डीजीपी राव के अनुसार, एक अन्य तंजानियाई आरोपी जहाज से समुद्र में कूदकर फरार हो गया। उसकी तलाश में कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूछताछ में आरोपी उमर ने खुलासा किया कि नवंबर 2025 में ब्राजील में जहाज के मोटर रूम में गुप्त रूप से कोकीन छिपाई गई थी। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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