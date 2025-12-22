Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Rohit Godara Naveen Boxer gang sharpshooter involved in Haryana court firing held in Kutch Gujarat
गुजरात ATS ने रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के शार्पशूटर को दबोचा, कोर्ट में फायरिंग केस में था वॉन्टेड

गुजरात ATS ने रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के शार्पशूटर को दबोचा, कोर्ट में फायरिंग केस में था वॉन्टेड

संक्षेप:

गुजरात एटीएस और कच्छ पूर्वी पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के एक कथित शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। वह हरियाणा में भिवानी कोर्ट परिसर के अंदर हुई गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में वॉन्टेड था।  

Dec 22, 2025 10:21 am ISTPraveen Sharma अहमदाबाद, भाषा
share Share
Follow Us on

गुजरात एटीएस और कच्छ पूर्वी पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के एक कथित शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। वह हरियाणा में भिवानी कोर्ट परिसर के अंदर हुई गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में वॉन्टेड था। इसके साथ ही उसके एक मददगार दिनकेश उर्फ ​​काली गर्ग को भी हिरासत में लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शार्पशूटर की पहचान हरियाणा के ककरोली निवासी विकास उर्फ गोलू श्योराण के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि विकास उर्फ गोलू की गतिविधियों और उसके छिपने के ठिकाने से जुड़ी विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद उसे गुजरात के कच्छ जिले के रापर कस्बे से गिरफ्तार किया गया।

गुजरात एटीएस द्वारा जारी बयान में कहा गया, "विकास उर्फ गोलू रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह उत्तर भारत में कई हिंसक अपराधिक मामलों में शामिल रहा है। विकास पर आरोप है कि उसने 4 सितंबर को हरियाणा के भिवानी शहर के अदालत परिसर के अंदर से रोहतक निवासी लवजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी।"

बयान में कहा गया है, "विकास श्योराण और उसके साथी अजय और रोहित ने लवजीत पर करीब से गोलियां चलाई थीं। आरोप है कि इस अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार रोहित गोदारा ने उपलब्ध कराए थे। इस संबंध में रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ भिवानी के एक थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।"

एटीएस के अनुसार, हत्या की घटना के बाद आरोपी अपने सरगनाओं के निर्देश पर अंडरग्राउंड हो गया था और कच्छ के रापर क्षेत्र में रह रहा था।

बयान के मुताबिक, विकास श्योराण के साथ पुलिस ने रापर निवासी दिनकेश उर्फ ​​काली गर्ग को भी हिरासत में लिया है। गर्ग पर आरोप है कि विकास के आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद भी उसने उसे छिपने के लिए जगह दी थी। इसके अनुसार, यह व्यक्ति भी हरियाणा का रहने वाला है और नवीन बॉक्सर को व्यक्तिगत रूप से जानता था।

इसमें कहा गया कि मामले की जांच करने और कानूनी कार्रवाई के लिए विकास श्योरान और दिनकेश गर्ग को हरियाणा एसटीएफ को सौंप दिया गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।