गुजरात में हाइड्रो पॉवर प्लांट में घुसा नदी का पानी, 5 मजदूर लापता; ढूंढने वडोदरा से मंगवाया खास वाहन

गुजरात के महिसागर जिले के लुनावाड़ा कस्बे के पास एक हाइड्रो पॉवर प्लांट (जल विद्युत संयंत्र) परिसर में नदी का पानी घुसने से पांच मजदूरों के डूबने की आशंका है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माही नदी का पानी गुरुवार दोपहर संयंत्र परिसर में घुसा था और अधिकारियों द्वारा अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से तुरंत बचाव अभियान शुरू करने के बावजूद, 24 घंटे बाद भी लापता पांच मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस हादसे की चपेट में 15 मजदूर आए थे, जिनमें से 10 तो बाहर आ गए, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंक की गहराई बहुत ज्यादा होने व दृश्यता लगभग शून्य होने की वजह से राहत व बचाव कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) सफ़ीन हसन ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना दोपहर लगभग 3 बजे हुई थी, जब 15 मजदूर मेंटेनेंस के काम के लिए दौलतपुरा स्थित जलविद्युत संयंत्र के एक बड़े कुएं में उतरे थे। उन्होंने बताया, 'जब मजदूर काम के सिलसिले में कुएं के अंदर थे, तभी माही नदी पर बने कडाना बांध से पानी छोड़े जाने के कारण अचानक पानी कुएं में घुस गया।'

आगे उन्होंने बताया, 'नदी का पानी कुएं में घुसने के बाद 10 मजदूर तो सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन पांच श्रमिक लापता हो गए।' हसन ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक मजदूरों का कुछ पता नहीं चल पाया है।