करोड़पति हैं गुजरात के नए मंत्रिमंडल के 90% सदस्य; मिसेस जडेजा सबसे धनी, जानिए कितनी है उनकी दौलत?

संक्षेप: भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात की भाजपा सरकार ने बीते शुक्रवार को 26 मंत्रियों के साथ एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। शपथग्रहण समारोह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद हुआ था।

गुजरात में बीते हफ्ते हुए राज्य मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद मंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। जिसमें बताया गया है कि नए मंत्रिमंडल की सबसे अमीर सदस्य क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा हैं, जो कि पहली बार मंत्री बनी हैं। उनके पास कुल 97.35 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। वहीं इसी रिपोर्ट के अनुसार जयरामभाई चेमाभाई गामित मंत्रिमंडल के सबसे गरीब सदस्य हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। 26 में से केवल 3 (12%) सदस्य ही महिलाएं हैं। एडीआर की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत स्व-शपथ पत्रों पर आधारित है।

निजार सीट के विधायक सबसे गरीब मंत्री एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के 26 सदस्यों में से 23 मंत्री (88%) करोड़पति हैं। इन्होंने अपने पास 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जबकि सभी मंत्रियों की औसत सम्पत्ति का मूल्य 11.12 करोड़ रुपए है। इन सबके बीच जामनगर उत्तर से विधायक रिवाबा जडेजा सबसे धनी मंत्री हैं, उन्होंने अपने पास 97.35 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। जबकि निजार (एसटी) सीट से विधायक जयरामभाई के पास सबसे कम दौलत है, उन्होंने अपने पास सिर्फ 46.96 लाख रुपए की संपत्ति होना बताया है।

69% सदस्यों पर देनदारियां बाकीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की इस रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिमंडल के लगभग 69 प्रतिशत यानी 18 सदस्यों पर देनदारियां भी हैं। इस मामले में भावनगर ग्रामीण से विधायक पुरुषोत्तमभाई सोलंकी सबसे आगे हैं, उन पर कुल 8.93 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं।

23% मंत्री 8वीं या 12वीं तक ही पढ़े-लिखे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 16 मंत्री (62%) उच्च शिक्षित (स्नातक या उच्च डिग्री प्राप्त) हैं, जबकि 6 मंत्रियों (23%) ने केवल 8वीं या 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की है, और 4 मंत्रियों के पास डिप्लोमा है।

58% मंत्रियों की उम्र 51 वर्ष से ज्यादा मंत्रियों की उम्र की बात करें तो केवल 10 (38%) सदस्य ही ऐसे हैं, जिन्हें युवाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनकी आयु 31 से 50 वर्ष के बीच है, जबकि 15 मंत्री (58%) 51 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। केवल एक मंत्री 71 वर्ष का है। उधर आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 5 मंत्रियों (19%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 1 मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है।