पति रविंद्र जडेजा की तारीफ में टीम इंडिया पर क्या गईं रिवाबा, जो हो गया है वायरल

रिवाबा जडेजा ने पति रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगा दिया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान के पड़ताल में पता चला कि रिवाबा ने यह बात करीब एक महीने पहले एक समारोह के दौरान दिया था, जिसे अब वायरल किया जा रहा है।

Dec 11, 2025 03:45 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जामनगर
राजनीति में एंट्री के बाद से ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में वह गुजरात की शिक्षा मंत्री बनाई गईं। इस बीच उनका एक बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। रिवाबा जडेजा ने पति रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगा दिया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान के पड़ताल में पता चला कि रिवाबा ने यह बात करीब एक महीने पहले एक समारोह के दौरान दिया था, जिसे अब वायरल किया जा रहा है।

जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रिवाबा जडेजा जामनगर में दीपसिंहजी ध्रोल भयात राजपूत छात्रावास विद्या सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान भाषण देते हुए उन्होंने बेटे-बेटी में समानता, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत, बेटियों की तरह बेटों से भी सवाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रिवाबा ने नशे से दूरी की अपील करते हुए अपने रविंद्र जडेजा की तारीफ की और कहा कि वह नशे को हाथ भी नहीं लगाते हैं। पति की तारीफ करते हुए उन्होंने टीम के बाकी खिलाड़ियों पर गलत कामों में शामिल होने का आरोप जड़ दिया। रिवाबा जडेजा कहती हैं, 'मेरे पति (रविंद्र जडेजा) लंदन, दुबई ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने नशे को हाथ नहीं लगाया। बाकी टीम खूब व्यस्न करती है।'

रिवाबा जडेटा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके पति गलत काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक है। वह चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अपनी जवाबदेही समझते हैं। अब करीब एक महीने पुराने वीडियो को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर रिवाबा की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि, रिवाबा की ओर से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है।

