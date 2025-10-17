Hindustan Hindi News
Rivaba jadeja become youngest minister of gujarat new cabinet
गुजरात में इस बार 'जवान' सरकार, रिवाबा जडेजा के नाम भी जुड़ा रिकॉर्ड

गुजरात में इस बार 'जवान' सरकार, रिवाबा जडेजा के नाम भी जुड़ा रिकॉर्ड

संक्षेप: गुजरात में नवगठित मंत्रिमंडल में शामिल की गईं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। इस बार पार्टी की अगली पीढ़ी के नेताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल लोगों की औसत उम्र की बात करें तो यह पिछले कैबिनेट में शामिल लोगों की औसत आयु से कम है।

Fri, 17 Oct 2025 10:10 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर
गुजरात का नवगठित मंत्रिमंडल पिछले मंत्रिमंडल की तुलना में काफी युवा है। यह दर्शाता है कि राज्य के भाजपा नेतृत्व की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों की औसत आयु पिछले मंत्रिमंडल के 60 साल से कम होकर इस बार 55 साल हो गई है।

नए मंत्रियों में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और पहली बार विधायक बनीं रिवाबा जडेजा 34 साल की है। वह सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। जबकि कनुभाई देसाई 74 साल की उम्र के साथ सबसे उम्रदराज हैं। नए मंत्रिमंडल में युवाओं को काफी तरजीह दिया गया है। रिवाबा जडेजा, कौशिक वेकारिया, प्रवीण माली और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सभी 40 साल या उससे कम उम्र के हैं।

50 साल से कम आयु के अन्य मंत्रियों में संजयसिंह महिदा (46), स्वरूपजी ठाकोर (46), रमेश कटारा (50), जयराम गामित (50) और मनीषा वकील (50) शामिल हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के अनुभवी मंत्रियों में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (63), ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोढवाडिया, ईश्वरसिंह पटेल, कांति अमृतिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, पी.सी. बरंडा और त्रिकम छंगा शामिल हैं।

मंत्रिमंडल के सदस्य उम्र (वर्ष)

भूपेंद्र पटेल (सीएम) 63

कानू देसाई 74

रुशिकेष पटेल 64

कुंवरजी वावलिया 70

हर्ष सांघ्वी 40

प्रफुल पनसेरिया 54

परषोत्तम सोलंकी 64

अर्जुन मोधवाडिया 68

रिवाबा जडेजा 34

ईश्वरसिंह पटेल 64

जीतू वघानी 55

नरेश पटेल 58

पीसी बरंडा 66

कांति अमरुतिया 63

कौशिक वकारिया 39

रमेश कटारा 50

जयराम गामित 50

दर्शना वघेला 53

प्रद्युमन वाजा 57

मनीषा वकील 50

प्रवीन वाली 40

संजयसिंह महिदा 46

रमन सोलंकी 60

कमलेश पटेल 55

त्रिकम छंगा 63

स्वरूपजी ठाकोर 46

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

