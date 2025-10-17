गुजरात में इस बार 'जवान' सरकार, रिवाबा जडेजा के नाम भी जुड़ा रिकॉर्ड
संक्षेप: गुजरात में नवगठित मंत्रिमंडल में शामिल की गईं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। इस बार पार्टी की अगली पीढ़ी के नेताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल लोगों की औसत उम्र की बात करें तो यह पिछले कैबिनेट में शामिल लोगों की औसत आयु से कम है।
गुजरात का नवगठित मंत्रिमंडल पिछले मंत्रिमंडल की तुलना में काफी युवा है। यह दर्शाता है कि राज्य के भाजपा नेतृत्व की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों की औसत आयु पिछले मंत्रिमंडल के 60 साल से कम होकर इस बार 55 साल हो गई है।
नए मंत्रियों में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और पहली बार विधायक बनीं रिवाबा जडेजा 34 साल की है। वह सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। जबकि कनुभाई देसाई 74 साल की उम्र के साथ सबसे उम्रदराज हैं। नए मंत्रिमंडल में युवाओं को काफी तरजीह दिया गया है। रिवाबा जडेजा, कौशिक वेकारिया, प्रवीण माली और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सभी 40 साल या उससे कम उम्र के हैं।
50 साल से कम आयु के अन्य मंत्रियों में संजयसिंह महिदा (46), स्वरूपजी ठाकोर (46), रमेश कटारा (50), जयराम गामित (50) और मनीषा वकील (50) शामिल हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के अनुभवी मंत्रियों में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (63), ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोढवाडिया, ईश्वरसिंह पटेल, कांति अमृतिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, पी.सी. बरंडा और त्रिकम छंगा शामिल हैं।
मंत्रिमंडल के सदस्य उम्र (वर्ष)
भूपेंद्र पटेल (सीएम) 63
कानू देसाई 74
रुशिकेष पटेल 64
कुंवरजी वावलिया 70
हर्ष सांघ्वी 40
प्रफुल पनसेरिया 54
परषोत्तम सोलंकी 64
अर्जुन मोधवाडिया 68
रिवाबा जडेजा 34
ईश्वरसिंह पटेल 64
जीतू वघानी 55
नरेश पटेल 58
पीसी बरंडा 66
कांति अमरुतिया 63
कौशिक वकारिया 39
रमेश कटारा 50
जयराम गामित 50
दर्शना वघेला 53
प्रद्युमन वाजा 57
मनीषा वकील 50
प्रवीन वाली 40
संजयसिंह महिदा 46
रमन सोलंकी 60
कमलेश पटेल 55
त्रिकम छंगा 63
स्वरूपजी ठाकोर 46
