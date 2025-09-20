गुजरात: नवरात्रि पंडाल पर हमला, पत्थरबाजी के बाद हिरासत में 50 लोग

वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार देर रात को पत्थरबाजी की घटना के बाद कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला बोल दिया और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया।

वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार देर रात को बवाल हो गया। वडोदरा पुलिस के अनुसार, पत्थरबाजी की घटना के बाद कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैले तनाव से हुई। भीड़ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जमा हुई। वापसी में भीड़ के एक समूह ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और जमकर पथराव किया।

वडोदरा के डीसीपी एंड्रयू मैकवान ने कहा कि हमने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच चल रही है। पिछले हफ्ते कर्नाटक के माद्दुर शहर में भी एक पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। 8 सितंबर को गणपति जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने के बाद माद्दुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। पुलिस ने बाद में 21 लोगों को गिरफ्तार किया था।