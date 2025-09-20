rioters attacked on navratri pandal and stone pelting in vadodara गुजरात: नवरात्रि पंडाल पर हमला, पत्थरबाजी के बाद हिरासत में 50 लोग, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़rioters attacked on navratri pandal and stone pelting in vadodara

गुजरात: नवरात्रि पंडाल पर हमला, पत्थरबाजी के बाद हिरासत में 50 लोग

वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार देर रात को पत्थरबाजी की घटना के बाद कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला बोल दिया और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया।

Krishna Bihari Singh एएनआई, वडोदराSat, 20 Sep 2025 03:14 PM
वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार देर रात को बवाल हो गया। वडोदरा पुलिस के अनुसार, पत्थरबाजी की घटना के बाद कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैले तनाव से हुई। भीड़ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जमा हुई। वापसी में भीड़ के एक समूह ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और जमकर पथराव किया।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार देर रात वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में एक सोशल मीडिया पोस्ट से तनाव बढ़ गया। शिकायत दर्ज कराने भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंची। वापसी के दौरान भीड़ के उपद्रवी तत्वों ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पास में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया और इलाके में जमकर पत्थरबाजी की। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई।

वडोदरा के डीसीपी एंड्रयू मैकवान ने कहा कि हमने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच चल रही है। पिछले हफ्ते कर्नाटक के माद्दुर शहर में भी एक पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। 8 सितंबर को गणपति जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने के बाद माद्दुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। पुलिस ने बाद में 21 लोगों को गिरफ्तार किया था।

हाल ही में गुजरात के खेड़ा जिले में मस्जिद, मदरसा और दरगाह के समीप एक सार्वजनिक स्थान पर गरबा करने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लगाए गए सूचना पट्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया था। खेड़ा जिले के मातर कस्बे में एक मस्जिद, मदरसा और दरगाह के नजदीक गरबा करने पर प्रतिबंध लगाने वाला पोस्टर लगाने पर पुलिस ने दो मुस्लिम नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। बजरंग दल के स्थानीय नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने ऐक्शन लिया था।

Gujarat News

