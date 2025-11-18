Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़ricin plot terrorist ahmed mohiyuddin saiyed injured in attack by inmates in ahmedabad jail
अहमदाबाद जेल में बंद आतंकी मोहियुद्दीन पर हमला, रिसीन से बनाया था लोगों को मारने का प्लान

अहमदाबाद जेल में बंद आतंकी मोहियुद्दीन पर हमला, रिसीन से बनाया था लोगों को मारने का प्लान

संक्षेप: हाल ही में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी जेल में हमला हो गया है। कैदियों के हमले में अहमद मोहियुद्दीन घायल हो गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Tue, 18 Nov 2025 09:04 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबाद
रिसिन जहर से लोगों को मारने की प्लानिंग करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर अहमदाबाद की सेंट्रल हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में कैदियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में अहमद मोहियुद्दीन घायल हो गया है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि कैदियों के साथ झड़प में रिसिन आतंकी साजिश का संदिग्ध अहमद सैयद घायल हो गया है।

3 कैदियों से हुई झड़प

एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने अहमद मोहियुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया था। जेल अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को जेल में ही तीन विचाराधीन कैदियों की रिसीन आतंकी साजिश के संदिग्ध अहमद मोहियुद्दीन सैयद अहमदाबाद के साथ झड़प हो गई। कैदियों के साथ हुई झड़प और हाथापाई में मोहियुद्दीन घायल हो गया।

पुलिस से केस दर्ज करने को कहा

इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस से हमले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। फिलहाल अहमद मोहियुद्दीन सैयद खतरे से बाहर है। सैयद और तीन अन्य कैदियों के बीच हाथापाई किस बात को लेकर हुई अभी इसका पता नहीं चल पाया है।

मेडिकल जांच के बाद लाया गया जेल

कैदियों के हमले में घायल अहमद मोहियुद्दीन सैयद को पास के ही अस्पताल ले जाया गया। वहां मोहियुद्दीन की मेडिकल जांच की गई फिर उसको वापस जेल लाया गया। अधिकारी ने बताया कि जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। हमले के संबंध में जल्द एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

'रिसिन' से लोगों को मारने का था प्लान

हैदराबाद का रहने वाला एमबीबीएस डॉक्टर अहमद मोहियुद्दीन सैयद उन तीन संदिग्ध आतंकियों में शामिल था जिन्हें गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को हथियारों और शक्तिशाली जहर 'रिसिन' के साथ एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कथित आतंकियों की मंशा रिसिन जहर से बड़ी संख्या में लोगों को मारने की थी।

घर से जब्त हुआ था कच्चा माल

एटीएस ने कथित रिसिन जहर को लेकर हैदराबाद में मोहियुद्दीन के घर की तलाशी भी ली थी। पुलिस ने उसके घर से जहर बनाने वाला कच्चा माल और अज्ञात रसायन जब्त किया था। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को कुछ दिन पहले स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में साबरमती की सेंट्रल जेल भेज दिया था।

