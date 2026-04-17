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गुजरात में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर; दो दिन और तपेगा सूरज, फिर बदलेगा मौसम

Apr 17, 2026 03:01 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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बीते दिन यानि गुरुवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश के गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में मौसम शुष्क रहा। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

गुजरात में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर; दो दिन और तपेगा सूरज, फिर बदलेगा मौसम

गुजरात में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान अगले हफ्ते की शुरुआत में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आने व हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार से मंगलवार तक प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों में राहत की बारिश होगी। हालांकि अगले दो दिन के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना से भी इनकार किया है। विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान, गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ अलग-अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 40°C से ऊपर रहने की बहुत अधिक संभावना है।

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अगले दो दिन पड़ेगी गर्मी, फिर बदलेगा मौसम

17 अप्रैल (शुक्रवार)- गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।

18 अप्रैल (शनिवार)- गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।

19 अप्रैल (रविवार)- प्रदेश के छोटाउदेपुर, दाहोद, महीसागर, अमरेली और भावनगर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है।

20 अप्रैल (सोमवार)- प्रदेश के तापी, डांग, अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। क्षेत्र के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है।

21 अप्रैल (मंगलवार)- दक्षिण गुजरात क्षेत्र के भरूच, सूरत तथा सौराष्ट्र के अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। क्षेत्र के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।

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गुरुवार को तीन जिलों में बरसी आग, 40 से ऊपर रहा तापमान

बीते दिन यानि गुरुवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश के गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में मौसम शुष्क रहा। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

अधिकतम तापमान सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक, सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ अन्य हिस्सों में सामान्य से कम, और शेष क्षेत्र में सामान्य रहे। इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस राजकोट में दर्ज किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान डांग जिले में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में राजकोट के अलावा दो अन्य जिलों अहमदाबाद और अमरेली में भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अहमदाबाद में 40.3 और अमरेली में 40.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

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मौसम की सिनोप्टिक स्थिति

एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के ऊपर, समुद्र तल से 1.5 km की ऊंचाई पर स्थित है। एक ट्रफ़ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, पूर्वी राजस्थान से होते हुए, समुद्र तल से 0.9 km की ऊंचाई पर स्थित है। कल का पूर्व-पश्चिम ट्रफ़ जो दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से लेकर मणिपुर तक फैला था और जिसके मार्ग में उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगा-तटीय पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्वी असम के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण स्थित था, तथा जो समुद्र तल से 1.5 km की ऊंचाई तक विस्तृत था, अब कम स्पष्ट हो गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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