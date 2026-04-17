गुजरात में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर; दो दिन और तपेगा सूरज, फिर बदलेगा मौसम
बीते दिन यानि गुरुवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश के गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में मौसम शुष्क रहा। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
गुजरात में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान अगले हफ्ते की शुरुआत में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आने व हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार से मंगलवार तक प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों में राहत की बारिश होगी। हालांकि अगले दो दिन के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना से भी इनकार किया है। विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान, गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ अलग-अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 40°C से ऊपर रहने की बहुत अधिक संभावना है।
अगले दो दिन पड़ेगी गर्मी, फिर बदलेगा मौसम
17 अप्रैल (शुक्रवार)- गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।
18 अप्रैल (शनिवार)- गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।
19 अप्रैल (रविवार)- प्रदेश के छोटाउदेपुर, दाहोद, महीसागर, अमरेली और भावनगर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है।
20 अप्रैल (सोमवार)- प्रदेश के तापी, डांग, अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। क्षेत्र के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है।
21 अप्रैल (मंगलवार)- दक्षिण गुजरात क्षेत्र के भरूच, सूरत तथा सौराष्ट्र के अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। क्षेत्र के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।
गुरुवार को तीन जिलों में बरसी आग, 40 से ऊपर रहा तापमान
बीते दिन यानि गुरुवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश के गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में मौसम शुष्क रहा। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
अधिकतम तापमान सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक, सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ अन्य हिस्सों में सामान्य से कम, और शेष क्षेत्र में सामान्य रहे। इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस राजकोट में दर्ज किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान डांग जिले में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में राजकोट के अलावा दो अन्य जिलों अहमदाबाद और अमरेली में भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अहमदाबाद में 40.3 और अमरेली में 40.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
मौसम की सिनोप्टिक स्थिति
एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के ऊपर, समुद्र तल से 1.5 km की ऊंचाई पर स्थित है। एक ट्रफ़ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, पूर्वी राजस्थान से होते हुए, समुद्र तल से 0.9 km की ऊंचाई पर स्थित है। कल का पूर्व-पश्चिम ट्रफ़ जो दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से लेकर मणिपुर तक फैला था और जिसके मार्ग में उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगा-तटीय पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्वी असम के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण स्थित था, तथा जो समुद्र तल से 1.5 km की ऊंचाई तक विस्तृत था, अब कम स्पष्ट हो गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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