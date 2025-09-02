गुजरात में दो दिन बाद जबरदस्त भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, इन जिलों के लोग रहें सावधान

बुधवार को मौसम विभाग ने गुजरात के तापी और नर्मदा जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

गुजरात में बने नए मौसमी सिस्टम के बाद प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, वहीं अगले दो-तीन दिन के दौरान इसमें और भी तेजी आने की संभावना है। इस दौरान विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के महिसागर, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह चेतावनी रात तक के लिए जारी की है। IMD ने बुधवार को प्रदेश के तापी और नर्मदा जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं गुरुवार को भी इन दोनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले बीते दिन के मौसम की बात करें तो सोमवार को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पानी गिरा, जबकि कच्छ में मौसम शुष्क रहा।

अगले चार दिन के मौसम का पूर्वानुमान, कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी 2 सितंबर (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताता हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई है।

3 सितंबर (बुधवार) को मौसम विभाग ने गुजरात के तापी और नर्मदा जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात क्षेत्र के पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। जबकि बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद और कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई है।

4 सितंबर (गुरुवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के तापी और नर्मदा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा छोटा उदेपुर, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है।

5 सितंबर (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अमरेली, भावनगर, बोटाद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच और डांग, अमरेली, भावनगर और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। जबकि बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा और सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में, 2 सितंबर 2025 को सुबह साढ़े पांच बजे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना है, जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। यह मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक इसी क्षेत्र में बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान यह ओडिशा होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा।

औसत समुद्र तल पर मॉनसून की द्रोणिका अब उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र बीकानेर, जयपुर, दतिया, सीधी, झारसुगुड़ा, पुरी से होकर गुजर रही है। उत्तर-पश्चिम राजस्थान पर कल बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है और समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। यह गुजरात राज्य के लिए महत्वहीन हो गया है।