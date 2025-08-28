गुजरात के 5 जिलों में बारिश बरसाएगी कहर, अगले तीन दिन के लिए इन जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट
गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो इस दौरान गुजरात क्षेत्र के महिसागर और नर्मदा जिलों में कुछ स्थानों पर, दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई।
गुजरात में मॉनसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार रात तक के लिए प्रदेश के महीसागर, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा और तापी जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां 15 मिमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा विभाग ने साबरकांठा, अरावल्ली, खेड़ा, पंचमहल, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में रात तक 5 से 15 मिमी की गति से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी गुरुवार रात तक के लिए जारी की है।
अगले चार दिन के लिए इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
28 अगस्त (गुरुवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां 30 से 40 kmph की गति से तेज हवाएं चलने के साथ ही आंधी तूफान आने व बिजली गिरने की भी संभावना है।
29 अगस्त (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने महीसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां 30 से 40 kmph की गति से तेज हवाएं चलने के साथ ही आंधी तूफान आने व बिजली गिरने की भी संभावना है।
30 अगस्त (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अरवल्ली, खेड़ा, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां तेज हवाएं चलने के साथ ही आंधी-तूफान आने व बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान विभाग ने लगाया है।
31 अगस्त (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विभाग ने इन जिलों में बिजली गिरने व आंधी-तूफान आने का पूर्वानुमान भी लगाया है।
महत्वपूर्ण सिनोप्टिक परिस्थितियां
दक्षिण तटीय ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों पर कल बना सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और आज 28 अगस्त 2025 को सुबह साढ़े पांच बजे छत्तीसगढ़ से सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया और आज 28 अगस्त 2025 को सुबह साढ़े आठ बजे भारतीय मानक समय पर छत्तीसगढ़ और आसपास के मध्य भागों पर स्थित होगा। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। मॉनसून की द्रोणिका अब श्रीगंगानगर, शिवपुरी, दमोह, छत्तीसगढ़ और आसपास के मध्य भागों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र, कलिंगपट्टनम से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है।
