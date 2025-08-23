red alert for heavy to very heavy rains in gujarat monsoon again active in many areas गुजरात में मानसून ने पकड़ा जोर; भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात न्यूज़

गुजरात में मानसून ने पकड़ा जोर; भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

मानसून ने एकबार फिर गुजरात में तेजी दिखाई है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा? देख लें मौसम विभाग का यह ताजा अपडेट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद Sat, 23 Aug 2025 04:22 PM
गुजरात में एकबार फिर मानसून ने जोर पकड़ा है। मौसम विभाग की मानें तो गुजरात रीजन और सौराष्ट्र-कच्छ के विभिन्न हिस्सों में मानसून एक्टिव है। बीते 24 घंटे के दौरान गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा, सूरत और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 29 अगस्त तक गुजरात के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान सूबे के कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जाएगी।

भारी बारिश का रेड अलर्ट

अगले 24 घंटे की बात करें तो गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के साबरकांठा, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अरावली, महिसागर, डांग, तापी, जूनागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

40 की स्पीड से चलेंगे हवाएं

वहीं महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा सकती है।

कल इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को भी गुजरात के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त को गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, जूनागढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

कल इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 24 अगस्त को ही बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

