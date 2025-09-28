गुजरात में मौसम का बड़ा उलटफेर; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा, रेड और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग की मानें तो पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हिस्सों में मौसम बेहद खराब रहेगा।
मौसम विभाग की मानें तो पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से गुजरात के मौसम में बड़ा उलटफेर होने वाला है। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बेहद खराब रहेगा। इन हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 28 सितंबर को दक्षिण गुजरात रीजन में 29 सितंबर को कच्छ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बाारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की ओर से छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी, दमन, दादरा, नगर हवेली, अमरेली और भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि गुजरात में मौसम का यह बड़ा उलटफेर ऐसे वक्त में सामने आया है जब मानसून वापसी की ओर है।
खबर अपडेट हो रही है।
