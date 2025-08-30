Red alert for heavy rain in 5 districts of Gujarat, these areas will be heavily wet for the next 3 days गुजरात के पांच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अगले 3 दिन इन इलाकों में मॉनसून बरपाएगा कहर, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Red alert for heavy rain in 5 districts of Gujarat, these areas will be heavily wet for the next 3 days

गुजरात के पांच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अगले 3 दिन इन इलाकों में मॉनसून बरपाएगा कहर

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पंचमहल, तापी, साबरकांठा, वलसाड, खेड़ा, तापी, सूरत और आणंद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर तथा सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पानी गिरा।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातSat, 30 Aug 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात के पांच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अगले 3 दिन इन इलाकों में मॉनसून बरपाएगा कहर

मौसम विभाग ने शनिवार को गुजरात के बनासकांठा, खेड़ा, पंचमहल, आणंद और वडोदरा जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में आज रात तक 15 मिमी प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार से पानी गिरने व 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा कच्छ, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावल्ली, महिसागर, दाहोद, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, बोटाद, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत और तापी जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इस दौरान यहां 5 से 15 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है साथ ही 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।

शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पंचमहल, तापी, साबरकांठा, वलसाड, खेड़ा, तापी, सूरत और आणंद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर तथा सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पानी गिरा। इस दौरान कच्छ में मौसम शुष्क रहा। बीते दिन डांग में 48.5 मिमी, अहमदाबाद में 22 मिमी, सूरत में 9 मिमी, डीसा में 6 मिमी, बडौदा में 4 मिमी और भावनगर में 3 मिमी पानी गिरा।

मौसम विभाग ने शनिवार रात तक के लिए गुजरात के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन दिन के मौसम का हाल

शनिवार (30 अगस्त) के लिए मौसम विभाग ने खेड़ा, अरावल्ली, आणंद, वडोदरा, पंचमहल और दाहोद जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में आंधी आने व बिजली गिरने की भी आशंका है।

रविवार (31 अगस्त) के लिए मौसम विभाग ने मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद और कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की आंधी और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है।

सोमवार (1 सितंबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की आंधी और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

मॉनसून की द्रोणिका अब बीकानेर, कोटा, सिवनी, दुर्ग, भवानीपटना, गोपालपुर से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। उत्तरी कोंकण तट और आसपास के क्षेत्रों में एक मध्य क्षोभमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर स्थित है। दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण स्थित है जो समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है।

कल विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है, जो अब कम स्पष्ट हो गया है।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।