red alert for 3 days of heavy rain in gujarat weather dept warning in these districts गुजरात में 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़red alert for 3 days of heavy rain in gujarat weather dept warning in these districts

गुजरात में 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ

Gujarat Mausam: गुजरात में मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटे के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न जिलों में तीन दिन के लिए भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 19 Aug 2025 04:56 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ

गुजरात में मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटे के दौरान गिर सोमनाथ, दीसा, वलसाड, दादरा, नगर हवेली, जूनागढ़, कच्छ, दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। दक्षिण आंतरिक ओडिशा पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 19 और 20 तारीख को दक्षिण गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से लेकर 21 तारीख के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भरूच, सूरत, डांग, तापी, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर और द्वारका जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटाद, कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 20 अगस्त को सूबे के सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, अमरेली, भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दिन पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, गिर सोमनाथ, दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त को भी गुजरात में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने 21 अगस्त को पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, कच्छ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, जामनगर और मोरबी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Weather News Weather Updates Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।