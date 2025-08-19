गुजरात में 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ

Gujarat Mausam: गुजरात में मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटे के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न जिलों में तीन दिन के लिए भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

गुजरात में मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटे के दौरान गिर सोमनाथ, दीसा, वलसाड, दादरा, नगर हवेली, जूनागढ़, कच्छ, दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। दक्षिण आंतरिक ओडिशा पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 19 और 20 तारीख को दक्षिण गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से लेकर 21 तारीख के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भरूच, सूरत, डांग, तापी, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर और द्वारका जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटाद, कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 20 अगस्त को सूबे के सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, अमरेली, भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दिन पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, गिर सोमनाथ, दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।