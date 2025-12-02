Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Rajnath-Dhami pay tribute to Patel at Sardar @ 150 event, who made the dream of a united India come true
अखंड भारत का सपना सच करने वाले सरदार @ 150 कार्यक्रम में राजनाथ-धामी ने पटेल को दी श्रद्धांजलि

अखंड भारत का सपना सच करने वाले सरदार @ 150 कार्यक्रम में राजनाथ-धामी ने पटेल को दी श्रद्धांजलि

संक्षेप:

कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया।

Tue, 2 Dec 2025 06:56 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बड़ोदरा
share Share
Follow Us on

गुजरात के साधली, बड़ाेदरा में मंगलवार को आयोजित ‘सरदार@150 यूनिटी मार्च’ के अंतर्गत हुए सरदार गाथा कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री धामी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि खेड़ा और बारदोली के किसान आंदोलनों में अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा कि पटेल ने संवाद, दृढ़ता और निर्भीकता के साथ 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत की एकता की नींव मजबूत की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के मंत्र के साथ देश की अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। धामी ने धारा 370 हटाने को भी सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘एक देश, एक विधान, एक संविधान’ के संकल्प को साकार करने वाला कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित है। साथ ही रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजनों ने युवाओं को सरदार पटेल के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है।

धामी ने बताया कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा आयोजित की गई। उन्होंने स्वयं चार प्रमुख स्थानों पर यात्राओं में भाग लिया। इस दौरान युवाओं को नशा मुक्ति, योग, स्वास्थ्य और सहकारिता मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों से जोड़ने का प्रयास किया गया। गांवों में ‘सरदार उपवन’ विकसित कर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है।कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, शोभा करंदलाजे और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Gujarat Pushkar Singh Dhami Rajnath Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।