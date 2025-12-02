अखंड भारत का सपना सच करने वाले सरदार @ 150 कार्यक्रम में राजनाथ-धामी ने पटेल को दी श्रद्धांजलि

संक्षेप: कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया।

गुजरात के साधली, बड़ाेदरा में मंगलवार को आयोजित ‘सरदार@150 यूनिटी मार्च’ के अंतर्गत हुए सरदार गाथा कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया।

मुख्यमंत्री धामी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि खेड़ा और बारदोली के किसान आंदोलनों में अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा कि पटेल ने संवाद, दृढ़ता और निर्भीकता के साथ 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत की एकता की नींव मजबूत की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के मंत्र के साथ देश की अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। धामी ने धारा 370 हटाने को भी सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘एक देश, एक विधान, एक संविधान’ के संकल्प को साकार करने वाला कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित है। साथ ही रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजनों ने युवाओं को सरदार पटेल के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है।

धामी ने बताया कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा आयोजित की गई। उन्होंने स्वयं चार प्रमुख स्थानों पर यात्राओं में भाग लिया। इस दौरान युवाओं को नशा मुक्ति, योग, स्वास्थ्य और सहकारिता मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों से जोड़ने का प्रयास किया गया। गांवों में ‘सरदार उपवन’ विकसित कर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया।