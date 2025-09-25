rajkot youth killed his friend after he allegedly sent laughing emoji to mock his dadaji death stabbed knife दादाजी की मौत पर भेजी हंसने वाली इमोजी, राजकोट में गु्स्साए शख्स ने दोस्त को मार डाला, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़rajkot youth killed his friend after he allegedly sent laughing emoji to mock his dadaji death stabbed knife

दादाजी की मौत पर भेजी हंसने वाली इमोजी, राजकोट में गु्स्साए शख्स ने दोस्त को मार डाला

प्रिंस को पहले पास के अस्पताल और फिर राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में, उसकी चोट, जो पीठ पर लगभग दो इंच गहरी थी, जानलेवा नहीं लग रही थी। वह इतना होश में था कि उसने पुलिस को बयान भी दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, राजकोटThu, 25 Sep 2025 06:07 PM
share Share
Follow Us on
दादाजी की मौत पर भेजी हंसने वाली इमोजी, राजकोट में गु्स्साए शख्स ने दोस्त को मार डाला

राजकोट में काम करने वाले 20 साल के प्रिंस को जरा भी इल्म भी नहीं था कि एक इमोजी उसकी हत्या तक करा सकती है। फेसबुक पर दोस्त की पोस्ट पर कथित तौर से हंसने वाली इमोजी भेजने से गुस्साए आरोपी ने उसकी चाकू मारकर जान ले ली। प्रिंस बिहार के कैमूर जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव का रहने वाला था और अपने चचेरे भाइयों के साथ राजकोट में काम करता था। चार महीने पहले ही उसने अपने दादा रूपनारायण भिंड को खो दिया था। कई और युवाओं की तरह, उसने भी अपने दादा की मृत्यु पर फेसबुक पर एक स्टोरी साझा की। लेकिन जब उसी गांव के बिपिन कुमार राजिंदर गोंड ने उस पर हंसने वाली इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी, तो यह बात जल्द ही एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई।

न्यूज 18 की मानें तो, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पहले उन दोनों के बीच फोन पर बहस हुई और बाद में यह मामला और ज्यादा बढ़ गया। 12 सितंबर की आधी रात के आसपास प्रिंस अपनी फैक्ट्री के पास एक ऑटो रिक्शा में इंतजार कर रहा था, तभी बिपिन और उसके साथ ब्रजेश गोंड ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मामला हिंसक हो गया और बिपिन ने कथित तौर पर प्रिंस को चाकू मार दिया।

प्रिंस को पहले पास के अस्पताल और फिर राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में, उसकी चोट, जो पीठ पर लगभग दो इंच गहरी थी, जानलेवा नहीं लग रही थी। वह इतना होश में था कि उसने पुलिस को बयान भी दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया। 22 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे प्रिंस की चोटों के कारण मौत हो गई।

उसकी मौत के बाद, पुलिस ने आरोपों को बढ़ाकर हत्या में बदल दिया है। बिपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ब्रजेश अभी भी फरार है। जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि प्रिंस की हालत संक्रमण के कारण बिगड़ी या चोट ही जानलेवा थी। यह घटना दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन होने वाले मामूली झगड़े— इस मामले में, सिर्फ एक हँसने वाली इमोजी— असल दुनिया में जानलेवा टकराव का रूप ले सकते हैं।

Gujarat News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।