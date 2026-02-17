शादी का कार्ड दिखाकर मिली थी बेल, पीड़िता ने बिगाड़ा रेप के आरोपी का खेल; ब्रेकअप लेटर भी नहीं बचा पाया

कोर्ट ने माना कि भले ही यह सीधे तौर पर रेप का मामला न लगे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत 'शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना' एक गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी की जमानत खारिज करते हुए उसे फिर से जेल भेज दिया।

राजकोट जिले के उपलेटा में 35 वर्षीय शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप के आरोप लगाए जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद वह किसी दूसरी महिला से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर। शादी के बाद उसने नियमित जमानत मांगी मगर शिकायकर्ता रेप पीड़िता के विरोध के बाद उसे कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया।

दरअसल धोराजी सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी किशनसिंह सोलंकी की पूर्व प्रेमिका (शिकायकर्ता) ने आरोप लगाए कि 12 साल के रिलेशनशिप के दौरान उसका कई बार रेप किया गया। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसका फायदा उठाया।

पीड़िता ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है और आरोपी ने उसे शादी के लिए यह कहकर टाल दिया कि वह अपनी जाति की किसी महिला से शादी करना चाहता है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी ने शादी कार्ड दिखाते हुए ये भी दावा किया कि उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज होने से पहले ही शादी तय हो चुकी थी। पीड़िता 34 वर्षीय महिला ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका रिलेशनशिप शादी के वादे पर टिका था, इस दौरान उसने शादी के लिए आए अन्य रिश्तों को भी ठुकरा दिया।

इसके बाद कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे 31 जनवरी से 4 फरवरी तक के लिए पुलिस की निगरानी में अंतरिम जमानत दी ताकि वह अपनी शादी कर सके। शादी के बाद किशनसिंह ने सरेंडर किया और नियमित जमानत मांगी। इस दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि रिलेशनशिप 2014 से था और दोनों की सहमति से था। वकील ने सबूत के तौर पर एक 'ब्रेकअप लेटर' और पुराने चैट्स दिखाए।

पीड़िता के वकील ने पेश की ये दलील वहीं पीड़िता के वकील केए पारेख ने बचाव पक्ष की अपील का विरोध करते हुए कोर्ट को एक पत्र दिखाया जिसमें किशनसिंह ने पीड़िता से शादी का वादा किया था और साथ ही कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें दोनों दोनों पति-पत्नी की तरह पोज देते नजर आ रहे थे। उन्होंने दलील दी कि धोखे से ली गई सहमति को कानूनी सहमति नहीं माना जा सकता।