राजकोट में 70 लाख की बीमा पॉलिसी के लिए बाप को मार डाला, विदेश जाना चाहता था बेटा

संक्षेप: राजकोट के राजपारा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बेटे रामदे ने इजराइल जाने के लिए 16 लाख और पिता की 70 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी के लालच में अपने चचेरे भाई वीरम के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर पिता की हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

राजकोट जिले के उपलेटा तालुका में स्थित राजपारा गांव में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मशार कर दिया। यहां एक बेटे ने विदेश जाने के लालच में अपने पिता की जान लेने की साजिश रची और इसमें उसका चचेरा भाई भी शामिल हो गया। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है।

पिछले महीने 9 दिसंबर को राजपारा से धांक गांव जाने वाले रास्ते पर कनाभाई मेरुभाई जोग (50 साल) की लाश एक बगीचे में मिली। उनके भतीजे वीरम भूपतभाई जोग ने पुलिस को बताया कि चाचा बाइक से गिरकर घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें बगीचे में लाया। लेकिन पुलिस को शक हुआ। दुर्घटना वाली जगह पर जांच की तो कोई स्किड मार्क्स या एक्सीडेंट के निशान नहीं मिले। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया, मौत सिर पर कुंद वस्तु से वार करने से हुई थी। भायावदार पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की और राज खुल गया।

लालच में डूबी खौफनाक साजिश पुलिस की सख्ती से वीरम टूट गया और उसने कबूल किया कि यह हत्या उसके चचेरे भाई रामदे (कनाभाई का अपना बेटा) की प्लानिंग थी। रामदे को इजराइल नौकरी के लिए जाना था, जिसके लिए करीब 16 लाख रुपये चाहिए थे। तभी उसे पता चला कि पिता ने एक साल पहले 60-70 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और दूसरी प्रीमियम भरने की तारीख नजदीक आ रही थी। मौत पर पूरा क्लेम मिल जाता।

रामदे ने तलाकशुदा और अकेले रहने वाले वीरम को लालच दिया, एक लाख रुपये नकद और जिंदगी भर खाना-रहना फ्री। वीरम मान गया और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया।

पहले जहर, फिर कुल्हाड़ी का वार साजिश की शुरुआत 8 दिसंबर से हुई। रामदे ने चूहा मारने की दवा और कीटनाशक मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में घोल दिया। वीरम ने चाचा को बगीचे में ले जाकर यह पिलाया, लेकिन कनाभाई उल्टी कर बच गए। इसके बाद कुल्हाड़ी से मारने का प्लान बनाया गया।

अगले दिन 9 दिसंबर को वीरम ने चाचा को बाइक पर बगीचे ले जाकर शराब पिलाई, लिटाया और सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। फिर रामदे के कहे अनुसार पुलिस को दुर्घटना की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने सब बेनकाब कर दिया।